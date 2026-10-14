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Local Concordia

ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA LA EXPO MAMÁ

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 1 hora · 95 lecturas · 1 min de lectura

*ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA LA EXPO MAMÁ*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Eventos, informa que este próximo fin de semana, en el Parque Central “Viñedos Moulins” se llevará a cabo una nueva edición de la “Expo Mamá”.

Con acceso libre y gratuito, las actividades tendrán desarrollo durante los días sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 15 a 22 horas.

Artesanos, emprendedores, food trucks, espectáculos y shows musicales forman parte de la grilla pensada para toda la familia. --

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