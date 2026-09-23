Este jueves 24 sesiona el Concejo Deliberante de Concordia

Concordia, miércoles 23 de septiembre de 2026.

*El Concejo Deliberante de Concordia sesiona este jueves*

El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a participar de su *27ª Sesión Ordinaria del período legislativo actual*. El encuentro se llevará a cabo este *jueves 24 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 horas*.

La sesión será presidida por la viceintendente *Lic. Magdalena Reta de Urquiza*, y tendrá lugar en el recinto oficial: el Salón de Sesiones "Federico Zorraquín", ubicado en el primer piso del Palacio Municipal.

Durante la jornada, el cuerpo de concejales abordará un temario con diversos proyectos de ordenanza, resoluciones y despachos de comisión orientados a responder a las demandas actuales de la comunidad.

*Compromiso con la Transparencia y el Acceso Público*

En línea con los objetivos de modernización, accesibilidad y Gobierno Abierto, el Concejo Deliberante garantizará la cobertura integral del debate de manera presencial y remota. Aquellos vecinos e integrantes de la prensa que no puedan asistir al recinto podrán seguir la sesión *en tiempo real* a través de las transmisiones en vivo de las plataformas digitales oficiales:

- *YouTube:* Canal Concejo Deliberante Concordia <https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/%40concejodeliberanteconcordi6517> - *Facebook:* Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberantecdia) <https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%40concejodeliberantecdia>

Mónica Saavedra

Prensa y Difusión Institucional

Concejo Deliberante de Concordia