*ESTE JUEVES SERÁ EL ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA CENTROS DE FAMILIA*

La Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, informa que este jueves 8 de octubre se llevará adelante la última jornada de inscripción al Programa “Centros de Familia”, destinada a familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciben la Tarjeta Alimentar.

En esta instancia, las familias que todavía no realizaron el trámite podrán acercarse a la sede del SEDRONAR, ubicada en Los Ruiseñores y Los Mirlos, en el horario de 9 a 15 horas.

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años y permite acceder a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos sectores de Concordia.

Quienes cumplen con los requisitos establecidos reciben un voucher de $24.000, a través de una tarjeta física no bancaria, que puede utilizarse de manera directa y sin intermediarios en las actividades ofrecidas por los centros adheridos.

*¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?*

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar.

El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a las familias que aún no realizaron la inscripción a aprovechar esta última jornada y acercarse al punto habilitado para completar el trámite y acceder a las propuestas disponibles para niños y adolescentes de la ciudad.

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