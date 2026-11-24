En el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y el IAPSER ART, para la implementación de acciones preventivas de seguridad y salud laboral, se informa que este miércoles 25 de noviembre, a las 10 horas, se realizará un simulacro de evacuación.

El objetivo es afianzar las herramientas necesarias sobre actuación ante situaciones de incendio, a los efectos de salvaguardar la integridad física, reconocer las necesidades del lugar, así como también detectar dificultades en el escenario real, adoptando los procedimientos y rutinas de acción.

Por este motivo, la atención al público en todas las oficinas del Palacio Municipal y del Concejo Deliberante se verá interrumpida mientras dure el ejercicio. No sucederá lo mismo con las reparticiones que se encuentran fuera del Municipio, como por ejemplo Rentas, Catastro, Tránsito, Cultura, Educación, entre otras, que trabajarán con normalidad.

Participarán durante el evento servicios de emergencia y otros organismos que resulten necesarios, conforme a lo establecido previamente.