Este sábado en Puerto Yeruá

*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*ESTE SÁBADO SE CIERRA LA TEMPORADA EN PUERTO YERUÁ*

Este sábado 10 de octubre llegará a su final de temporada el torneo de mountain bike, que organiza la Asociación Concordiense Amigos del MTB. En la localidad de Puerto Yeruá se disputará la cuarta fecha del certamen y se conocerán a los campeones del torneo 2026.

Con horario de partida a partir de las 15 horas desde la Rampla de Puerto Yeruá, los bikers tendrán una prueba desafiante para este último capítulo del año. Se trata de un circuito que combina senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona, con varios desniveles.

El trazado para esta ocasión tendrá unos 9 kilómetros aproximadamente. Las categorías Elite, Master A, B y C lo transitarán en 4 vueltas; Promocionales, Damas, Master D, Juveniles en 3 giros; Master E, Damas Promocionales y Principiantes en 2 vueltas. El circuito estará disponible para recorrerlo este jueves y viernes.

Para ser parte del evento siguen habilitadas las inscripciones en encarrera.com.ar/mtb. Las mismas

estarán abiertas hasta este jueves al mediodía. El día del evento no se realizarán inscripciones presenciales. El costo de la inscripción es de $40 mil; en tanto que este jueves 8 por la tarde al momento de la entrega del kit o el mismo día del evento costará $45 mil.

La misma se podrá abonar de manera online por medio de depósito electrónico hasta dos días antes del evento. También se podrán realizar en efectivo, donde se entregará el kit de competencia. Cabe destacar que la entrega del kit de carrera será este jueves de 19 a 20.30 horas en Pirovano 107 esquina Sarmiento.

*Prensa Amigos del MTB*