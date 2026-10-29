*ESTE SÁBADO SE REALIZA UNA PARADA PROGRAMADA DE LA PLANTA POTABILIZADORA*

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), recuerda que este sábado 31 de octubre se llevará a cabo una parada programada de la planta potabilizadora debido a las obras relacionadas al Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID).

Los trabajos, que comenzarán en las primeras horas en distintos puntos de calle Belgrano, comprenden la renovación y adecuación de la red de agua potable, además de la instalación de nuevas válvulas esclusas, cuya incorporación permitirá mejorar las condiciones de sectorización de la red y posibilitar, ante futuras intervenciones, el aislamiento de sectores específicos, reduciendo la afectación sobre el sistema de distribución.

Además se contempla el reemplazo de cañería de asbesto-cemento, por lo que la colocación previa de las nuevas válvulas resulta necesaria para poder ejecutar posteriormente dicha renovación, permitiendo aislar el tramo de trabajo y minimizar la afectación sobre otros sectores de la red.

La necesidad de realizar una interrupción temporal del servicio se debe a que no se hicieron durante años los trabajos de mantenimiento ni de recambio que hubiesen permitido actualmente efectuar las intervenciones, por sectores, sin afectar el funcionamiento de la planta potabilizadora.

El corte programado se extenderá durante el período estrictamente necesario para realizar las maniobras, ejecutar los trabajos y restablecer las condiciones normales de funcionamiento del sistema, por lo que se solicita a la población tomar las previsiones necesarias, agradeciendo la comprensión ante una intervención necesaria para avanzar con la renovación y mejora de la infraestructura de agua potable de la ciudad.

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