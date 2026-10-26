*EXITOSA GIRA TURÍSTICA POR SANTA FE, CÓRDOBA Y MENDOZA*

La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) realizaron una gira de promoción turística por tres ciudades del país para dar a conocer los atractivos y experiencias que ofrece la ciudad de cara a la próxima temporada de verano, captar visitantes de nuevos mercados y consolidar su posicionamiento como un destino para disfrutar durante todo el año.

La agenda comenzó el miércoles 21 de octubre en la peatonal de Santa Fe, continuó el jueves 22 en la costanera de Villa Carlos Paz, Córdoba, y finalizó el viernes 23 y el sábado 24 en la pérgola de la peatonal de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia.

En cada ciudad se desarrollaron acciones de promoción en la vía pública, que permitieron tomar contacto directo con el público, brindar información sobre los principales atractivos de Concordia y acercar alternativas para quienes comienzan a organizar sus próximas vacaciones.

Durante la gira se difundió una oferta turística que reúne termas, naturaleza, actividades recreativas, enoturismo, gastronomía, productos regionales, turismo rural y pesca deportiva. También se destacaron el patrimonio histórico y las experiencias culturales, con especial referencia al Castillo San Carlos y su vínculo con Antoine de Saint-Exupéry, autor de la obra “El Principito", que forma parte de los atractivos distintivos de Concordia. A esto se suma una agenda de eventos que amplía las opciones para distintos públicos y en diferentes momentos del año.

Estas acciones forman parte de la estrategia de promoción que la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el EMCONTUR impulsan en distintos puntos del país, con el objetivo de ampliar la llegada a nuevos públicos, generar oportunidades para atraer visitantes y afianzar la presencia de Concordia en mercados estratégicos.

En esta línea, se continuará trabajando en ciudades prioritarias para el crecimiento de la actividad turística, especialmente en aquellas donde existe un importante potencial para atraer nuevos visitantes. El contacto directo permite dar a conocer los atractivos locales, despertar el interés de quienes buscan nuevas experiencias y mostrar a la Capital Nacional del Citrus como una alternativa para disfrutar de las próximas vacaciones de verano.

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