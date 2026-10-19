*EXITOSAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA DEFENSA SUR *

Como una acción clave de prevención frente al avance del fenómeno climático “El Niño” y las posibles crecidas del río Uruguay, a través del Gobierno Provincial y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), la Municipalidad de Concordia recibió grupos electrógenos de emergencia que se destinaron a la Estación de Bombeo de la Defensa Sur.

Estos equipos garantizan respaldo energético para que las bombas de extracción sigan operando de forma continua ante eventuales cortes en el suministro eléctrico provocados por tormentas o temporales.

Luego de realizada la instalación y conexiones correspondientes de los generadores en el lugar, se hicieron las pruebas de funcionamiento.

“Se realizaron las pruebas de los grupos electrógenos, los resultados han sido positivos y eso nos da la tranquilidad de saber que en caso de que se produzca un corte de energía prolongado en la ciudad, está garantizado el funcionamiento de la Estación de Bombeo de la Defensa Sur, que cumple un rol fundamental durante los días de lluvias intensas o la crecida del río Uruguay” señaló el intendente Francisco Azcué.

En esa línea, el intendente remarcó que “venimos con muchas acciones preventivas durante todo este tiempo ante los posibles efectos de El Niño pero aunque parezca mentira, Concordia no contaba con estos elementos que ante un corte energético, las bombas dejaban de funcionar y estábamos ante la posibilidad de que ocurriera algo grave”.

Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Provincial y la Delegación Argentina de Salto Grande “se logró contar con estos equipos lo que nos hace estar mejor preparados ante una eventual contingencia” sostuvo Azcué.

La Estación de Bombeo de la Defensa Sur es la infraestructura civil e hídrica de contención más importante con la que cuenta Concordia. Su función principal es mitigar el avance de las crecidas del río Uruguay y controlar las inundaciones provocadas por intensas lluvias, evitando que miles de familias de barrios históricos y costeros sufran pérdidas por anegamiento.

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