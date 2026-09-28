*EXPO TEXTIL 2026: CONCORDIA FUE SEDE DE DOS JORNADAS DE CAPACITACIÓN, INTERCAMBIO Y PRODUCCIÓN*

Durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, el Centro de Convenciones de Concordia fue sede de la Expo Textil Concordia – Industria Textil & Gráfica 2026, un encuentro organizado por el sector privado que reunió a emprendedores, talleres, trabajadores y referentes vinculados a la industria textil y gráfica.

La propuesta se desarrolló bajo el concepto “Ideas que impulsan tu negocio” y contó con una amplia agenda de charlas, capacitaciones, actividades y desfiles de moda, generando un espacio destinado al intercambio de conocimientos, la capacitación y la generación de nuevas oportunidades para quienes forman parte del sector.

Durante las dos jornadas se abordaron distintas temáticas vinculadas con el desarrollo de emprendimientos y la actividad productiva, entre ellas liderazgo, sustentabilidad, diseño gráfico, tejido de punto industrial, bordado, gestión productiva, sublimación, identidad textil, fibras y oratoria.

La Expo también incluyó propuestas relacionadas con distintos oficios y experiencias vinculadas a la industria, permitiendo conocer herramientas, técnicas y alternativas aplicables al desarrollo de emprendimientos y proyectos productivos.

El encuentro contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, quien destacó la importancia de fortalecer los espacios que permiten vincular al sector privado con las políticas de desarrollo productivo.

“Desde el Municipio queremos acompañar a quienes producen, emprenden y generan trabajo. Este tipo de encuentros muestran todo lo que hay en Concordia y permiten que quienes tienen un proyecto puedan capacitarse, generar vínculos y encontrar nuevas oportunidades para crecer”, señaló Azcué.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide, valoró la realización de la Expo y el trabajo articulado con el sector privado: “para nosotros es importante acompañar iniciativas que nacen desde el propio sector productivo. La capacitación y el intercambio de experiencias son herramientas fundamentales para mejorar la competitividad de nuestros emprendimientos y seguir fortaleciendo el entramado productivo de Concordia”, expresó Arístide.

Entre los disertantes participaron Lorena Aguilar, Mariana Rossi, Flor Tristán, Gastón García (La École), Carolina Arce y Omar, Luis Otamendi, Iván Ibarra, Gabriel Lavacelli, Virginia Locaso, María Laura Ascargorta, Andrés Aguilar y Tramagua, entre otros referentes.

La Expo Textil Concordia permitió fortalecer el vínculo entre distintos actores de la industria textil y gráfica, visibilizar emprendimientos y generar un espacio para compartir conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas al desarrollo de proyectos productivos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia se destacó la importancia de acompañar iniciativas impulsadas por el sector privado que contribuyen a fortalecer el entramado productivo local, promover la capacitación y generar nuevas oportunidades para emprendedores y trabajadores.

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