*FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA PLAZA 25 DE MAYO*

La Municipalidad de Concordia llevará adelante durante el mes de octubre nuevas jornadas de la Feria de Emprendedores de la Economía Social, donde los vecinos podrán encontrar panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, artesanías, plantas, productos sublimados y mucho más.

La feria se desarrollará de 8 a 20 horas, los días jueves 1 y viernes 2; miércoles 7 y jueves 8; jueves 15 y viernes 16; y jueves 22 y viernes 23 de octubre, en la Plaza 25 de Mayo.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó el valor de estos espacios para quienes emprenden y producen en la ciudad: “la feria permite que nuestros emprendedores puedan mostrar y comercializar directamente lo que producen. Es una manera de acompañar su trabajo y, al mismo tiempo, acercar a los vecinos productos elaborados por nuestra propia comunidad”.

Además, invitó a los vecinos a recorrer los distintos puestos y acompañar la iniciativa: “Cada compra representa un apoyo concreto para nuestros emprendedores y sus familias. Queremos seguir generando estos espacios de encuentro y comercialización”.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, y forma parte de las acciones municipales destinadas a fortalecer la economía social y generar nuevas oportunidades para los emprendedores locales.

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