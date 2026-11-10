FERIA DE EMPRENDEDORES EN PLAZA 25 DE MAYO Y FERIA PASEO DEL RÍO EN “ENTRE SABORES Y ENCUENTROS”

La Municipalidad de Concordia invita a vecinos y visitantes a recorrer las propuestas de la Feria de Emprendedores de la Economía Social, que se realizará los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre en Plaza 25 de Mayo.

Durante ambas jornadas, de 08:00 a 21:00 horas, emprendedores locales ofrecerán sus productos, promoviendo el trabajo independiente, la producción local y el fortalecimiento de la economía social.

Por otra parte, la Feria Paseo del Río participará el domingo 15 de noviembre del evento “Entre Sabores y Encuentros”, organizado por Sirius Producciones, acompañando a emprendedores y productores locales.

La actividad tendrá lugar desde las 13:00 horas en el Parque Central – Viñedos Moulins, con entrada libre y gratuita.

A través de estas iniciativas, el Municipio continúa generando espacios de comercialización, visibilización y acompañamiento para los emprendedores de Concordia, fortaleciendo la producción local y el desarrollo de la economía social.