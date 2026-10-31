*FINALIZARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS POR EDOS Y SE NORMALIZA DE FORMA PROGRESIVA EL SERVICIO DE AGUA*

La Municipalidad de Concordia y el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informan que los trabajos programados para este sábado han finalizado y se procedió a la puesta en marcha de la Planta Potabilizadora.

El suministro de agua potable comenzará a normalizarse de forma progresiva a medida que se complete el llenado de la red por lo que se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del servicio hasta que se restablezca por completo.

Los trabajos, enmarcados las obras de pavimento que se ejecutan a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, comprendieron la renovación y adecuación de la red de agua potable, reemplazo de cañería instalación de nuevas válvulas esclusas, en distintos sectores de calle Belgrano, entre boulevard San Lorenzo y avenida Salto Uruguayo.

Estas intervenciones permitirán en el futuro y en el caso de ser necesario, sectorizar los cortes, reduciendo la afectación sobre el sistema de distribución.

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