*“FINANZAS PARA TU NEGOCIO”, NUEVO MÓDULO DE CONCORDIA.NEGOCIOS*

Luego de completar el primer módulo de formación, Concordia.Negocios continúa con su propuesta destinada a fortalecer la gestión y profesionalización de emprendimientos y PyMEs de la ciudad.

Tras la realización de los dos encuentros sobre “¿Tu negocio resuelve un problema real? Diagnóstico + Validación”, donde los participantes avanzaron en herramientas para analizar y validar sus propuestas, esta semana se desarrollará un nuevo módulo, denominado “Finanzas para tu negocio”, que se desarrollará los días 17 y 24 de septiembre en la Sede UTN, a cargo de Mariela Braun, Contadora Pública y especialista en Costos y Gestión Empresarial, docente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER.

La capacitación tendrá como objetivo “Entender cuánto hay que vender para vivir del negocio” y abordará costos fijos y variables, sueldo del emprendedor, punto de equilibrio, determinación de precios y cantidades de venta.

Como resultado práctico, los participantes elaborarán una planilla de costos, incluyendo el sueldo propio, y determinarán el punto de equilibrio real de sus emprendimientos.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la continuidad del programa y el trabajo articulado con las instituciones: “Concordia.Negocios busca acercar herramientas concretas para que emprendedores y PyMEs puedan mejorar la gestión de sus negocios y tomar decisiones con mayor información”.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando espacios de capacitación y formación práctica, en articulación con distintas instituciones, para fortalecer el desarrollo productivo local.

--