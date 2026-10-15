*FORTALECIMIENTO SOCIAL CONTINÚA CON LAS CHARLAS SOBRE SALUD INTEGRAL Y VÍNCULOS SALUDABLES EN LAS ESCUELAS*

A partir de un convenio firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Dirección Departamental de Escuelas, la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social viene realizando charlas en los niveles primario y secundario de Concordia, en el marco del “Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables: Un dispositivo intersectorial de prevención en el ámbito educativo”.

El objetivo es implementar talleres de prevención dirigidos a estudiantes, capacitando de forma complementaria al cuerpo docente en herramientas técnicas de detección temprana y acompañamiento institucional, y de esta manera garantizar el abordaje integral en temas como salud mental, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la prevención del acoso escolar y consumos problemáticos en las comunidades educativas, entre otros.

Esta semana la actividad tuvo lugar en la Escuela Secundaria N.º 7 “Gdor. Gral. Ricardo Ramón López Jordán”, donde los alumnos de cuarto y quinto año participaron de un taller sobre consumos problemáticos, con el objetivo de promover la reflexión sobre estas situaciones, fortalecer la prevención y brindar herramientas para la construcción de proyectos de vida.

En el segundo módulo, los alumnos de primer y sexto año abordaron la temática de vínculos saludables, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el bullying.

Al respecto, Siomara Faure, psicóloga de la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social, explicó que “hoy trabajamos con los chicos consumos problemáticos, proyectos de vida, de qué manera podemos crear una red entre los estudiantes, los profesores y nosotros desde el municipio. También estuvimos trabajando con los chicos de primer y sexto año, que son los dos extremos de la escuela secundaria, donde trabajamos sobre vínculos saludables, con qué herramientas contamos para cortar con la violencia y el bullying”.

Por su parte, Miriam Romero, asesora pedagógica de la institución, resaltó la importancia de la iniciativa y señaló que en la escuela se han presentado distintas situaciones problemáticas, por lo que consideró fundamentales estos espacios para abordar las temáticas y generar conciencia en la comunidad educativa.

El Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables está destinado a establecimientos educativos, tanto de gestión pública como de gestión pública-privada, de Nivel Primario (2.º Ciclo) y Nivel Secundario (Ciclo Básico y Ciclo Orientado). La convocatoria también alcanza a instituciones de la sociedad civil y entidades públicas que requieran abordajes preventivos grupales.

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