Armando Gay, Ángel Giano y Marcelo Cresto encabezaron una jornada gratuita de capacitación laboral en Concordia, donde jóvenes y vecinos participaron de distintos talleres prácticos orientados a incorporar herramientas y conocimientos para facilitar su inserción en el mundo del trabajo.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones del Centro de Convenciones y formó parte de una serie de encuentros territoriales centrados en la educación y el empleo. Durante la jornada se habilitaron espacios de formación en Community Manager y manejo de redes sociales, reparación de celulares y elaboración de pizzas, entre otras propuestas a cargo de instructores locales.

Según señalaron desde la organización, la iniciativa apunta a acercar alternativas de capacitación y oficios ante las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para acceder a su primer empleo.

Durante el encuentro, Armando Gay sostuvo que la formación y el acceso al trabajo deben ser oportunidades al alcance de todos. «Formarse, trabajar y proyectar el futuro en Concordia no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho», expresó. Además, destacó la importancia de acercar herramientas prácticas a los barrios y escuchar las demandas de los jóvenes.

Por su parte, Ángel Giano señaló que la falta de empleo y de oportunidades laborales para quienes buscan su primer trabajo requiere una respuesta del Estado. En ese sentido, afirmó que los jóvenes deben tener posibilidades de capacitarse y desarrollarse en Concordia, sin verse obligados a trasladarse a otras ciudades para progresar.

Marcelo Cresto, en tanto, manifestó su preocupación por la cantidad de jóvenes que, según indicó, abandonaron sus estudios y no encuentran oportunidades laborales. En ese marco, planteó la creación de polos educativos y de oficios cada cuatro barrios, con el objetivo de acercar las capacitaciones a los vecinos y vincularlas con universidades y empresas.

«Estamos convencidos de que la educación, el trabajo y la producción deben ir de la mano si queremos una Concordia con más oportunidades para todos», expresó Cresto.

La jornada finalizó con un espacio de diálogo entre los dirigentes y los participantes, quienes compartieron inquietudes y propuestas para impulsar nuevas actividades de formación en distintos sectores de la ciudad.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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