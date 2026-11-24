*La música será protagonista durante las tres jornadas, con una grilla que reunirá distintos géneros y propuestas para todos los gustos. El viernes 4 subirán al escenario Cruzando el Charco y Los Lirios de Santa Fe; el sábado será el turno de Nonpalidece y La Juntada de Los Artistas, mientras que el domingo Mario Pereyra tendrá a su cargo el gran cierre musical.*

Con entrada libre y gratuita, la 48ª edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura ofrecerá una propuesta integral que combinará música, cultura y entretenimiento. La programación reunirá distintos géneros musicales y expresiones artísticas, con la participación de talentos locales y nacionales. Además, el predio contará con un amplio patio gastronómico y diversos servicios para que el público pueda disfrutar de las tres jornadas.

También habrá un sector VIP frente al escenario, con la posibilidad de adquirir ubicaciones con sillas para disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad.

*VIERNES 4 DE DICIEMBRE*

Apertura de Escenario 20hs

- Ballet Folclórico "Renovando Sueños'

- Las3Cosas

- CamiRa

- Los Hermanos Roldán

- RM7

- Presentación de Postulantes a Embajadora de la 48° FNC

- Cruzando El Charco

- Presentación Carnaval de Concordia

- Naty Martínez

- Los Lirios de Santa Fe

*SÁBADO 5 DE DICIEMBRE*

Apertura de escenario 20hs

- Ballet Folclórico "Sembrando Futuro"

- Tercera Generación

- Los Cachorros

- Luz Izaguirre y Santi Borda

- Presentación de Postulantes a Embajadora de la 48° FNC

- Nonpalidece

- Bauty Giménez y su conjunto

- Sentimiento Original

- Elección y Coronación de la Embajadora de la 48° FNC

- La Juntada de Los Artistas

*DOMINGO 6 DE DICIEMBRE*

Apertura de escenario 18hs

Con un Sunset Zet (18 a 20hs)

- Ballet Folclórico "Alas de Mi Patria"

- Tio Chack

- Dilibio Andrini

- "Cantalo" con Alejandro Quintana

- Jorge Calderón

- Presentación Carnaval de Concordia

- La Don César

- Mario Pereyra

Este evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

De este modo, la Fiesta Nacional de la Citricultura vuelve a consolidarse como un punto de encuentro para celebrar las raíces, las tradiciones y el espíritu de una ciudad profundamente ligada a la producción citrícola.