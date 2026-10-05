Gualeguaychú será sede del 2° Congreso de Comercio Exterior y Logística Internacional

El encuentro se realizará el viernes 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú y reunirá a especialistas para analizar los desafíos macroeconómicos, geopolíticos y logísticos que enfrenta el sector productivo de cara a 2027.

Gualeguaychú será sede del 2° Congreso de Comercio Exterior y Logística Internacional, denominado “Claves Macroeconómicas, Geopolítica y Puertos Inteligentes”, que se desarrollará el próximo viernes 16 de octubre en el Centro de Convenciones de la ciudad.

La actividad es organizada por el Centro Regional Gualeguaychú de la Universidad de Concepción del Uruguay (CRG | UCU), la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU) y la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú (CACEGU).

El congreso propone un espacio de análisis, debate y vinculación en torno a los principales desafíos que atraviesan el comercio exterior y la logística, con especial atención a las perspectivas macroeconómicas y productivas hacia 2027.

Disertantes

El programa contará con la participación de:

- Nicolás Minervini, expositor internacional de Minervini Consulting.

- Lic. Mariano Parlato, de LaSalle Group Puerto Rico / Barker Solutions Group.

- Mg. Yanina Lojo, consultora en Comercio Internacional y Finanzas.

- Lic. Carmen F. Carballeiro, de Carballeiro Estudio Aduanero.

- Téc. Agustín Páez Romairone, de Páez Romairone - Comercio Exterior.

- Mg. Diego A. Dumont, contador público y especialista en Economía Aplicada.

- Lic. Jaime Benedetti, integrante de la Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales y docente de la UCU.

Desde la organización señalaron que el encuentro busca consolidar un ecosistema en el que el conocimiento académico pueda transformarse en herramientas y soluciones para el sector productivo, promoviendo la vinculación entre universidades, empresas y actores vinculados al comercio exterior y la logística.

El 2° Congreso de Comercio Exterior y Logística Internacional fue declarado de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Las inscripciones se encuentran abiertas para quienes quieran participar de esta jornada que tendrá como ejes centrales el comercio exterior, la economía, la geopolítica, la infraestructura portuaria y los nuevos desafíos logísticos.