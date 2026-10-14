*GUSTAVO BOU ASUME COMO SUBSECRETARIO DE DEPORTES DE CONCORDIA*

*El ídolo concordiense pone toda su experiencia al servicio del deporte de la ciudad.*

El intendente Francisco Azcué anunció que Gustavo “La Pantera” Bou es el nuevo subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Concordia. Bou es uno de los deportistas más reconocidos de la historia de la ciudad y desde este nuevo rol va a conducir la política deportiva municipal, junto a clubes, escuelas y barrios.

“Gustavo representa los valores que queremos para Concordia: esfuerzo, humildad y compromiso con la gente. Que alguien con su trayectoria elija poner su experiencia al servicio de los clubes y los barrios es una gran noticia para toda la ciudad”, destacó Azcué al confirmar la designación.

Como gestión “tenemos como consigna mejorar día a día, profesionalizando los equipos de trabajo con personas con capacidad de gestión pero también con honestidad. Gustavo tiene esas características y muchas otras que sin dudas le van a hacer un gran aporte a nuestra comunidad” subrayó Azcué.

*UN CONCORDIENSE QUE LLEGÓ LEJOS Y NUNCA SE FUE*

Bou nació y se crió en barrio Nebel. Debutó como profesional en River Plate el 23 de marzo de 2008 y después jugó en Olimpo de Bahía Blanca, Liga de Quito (Ecuador), Gimnasia y Esgrima de La Plata, Racing Club, Tijuana (México), New England Revolution (Estados Unidos) y Talleres de Córdoba.

En Racing pasó a ser ídolo. Fue campeón en 2014 y en la Superliga 2018/19, y fue el goleador de la Copa Libertadores 2015. En Estados Unidos fue una de las figuras de la MLS, con 50 goles en 111 partidos para New England Revolution, y fue elegido para el MLS All-Star 2021.

*COMPROMISO CON SU CIUDAD*

A pesar de su carrera internacional, Bou nunca perdió el vínculo con Concordia. En la inundación de 2015 estuvo en su barrio, ayudando a los vecinos damnificados. En 2022 asumió como presidente del Club Defensores del Barrio Nebel, el club donde dio sus primeros pasos transformando sus instalaciones con una cancha de primer nivel. En 2024 eligió dejar el fútbol profesional para volver a jugar en la Liga Concordiense con la camiseta de Nebel. También se puso al frente del trabajo cotidiano del club, incluso colaborando con sus propias manos en la mejora de la sede.

Por eso, para el flamante subsecretario, este cargo es la continuidad natural de ese camino. “Siempre dije que uno de mis sueños era ayudar a Concordia. Ahora tengo la posibilidad de hacerlo desde otro lugar, trabajando para que más chicos puedan hacer deporte y tener las oportunidades que yo tuve”, expresó Bou.

“Tengo muchas ganas de poder brindar mi granito de arena para poder ayudar al deporte de nuestra ciudad, acompañando a las instituciones. Concordia tiene talento en distintas disciplinas que nos representan a nivel nacional, provincial y sudamericano. Ahí es donde siento que la subsecretaría de Deportes tiene que estar” remarcó Bou.

*LO QUE SUMA A CONCORDIA*

En Concordia, el deporte es mucho más que competencia. Es uno de los pilares del entramado social de la ciudad: en cada club de barrio, en cada cancha y en cada potrero se construyen pertenencia, contención, valores y oportunidades para miles de chicos y familias.

Con Gustavo Bou al frente de la Subsecretaría, todo ese entramado gana un ejemplo para los chicos de los barrios. Suma también el conocimiento del alto rendimiento para acompañar la formación de deportistas locales y la experiencia real de quien conoce desde adentro las necesidades diarias de un club de barrio.

Además, por su trayectoria y su reconocimiento nacional e internacional, Bou será un embajador de Concordia, capaz de darle visibilidad a la ciudad y de abrir puertas para atraer eventos, propuestas y recursos para el deporte concordiense.

El intendente cerró remarcando el rumbo de la gestión: “Queremos que el deporte llegue a cada barrio, y nadie mejor que Gustavo para liderar ese trabajo junto a los clubes de Concordia”. --

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