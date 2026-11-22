En medio de los primeros movimientos políticos del peronismo de Concordia de cara al próximo proceso electoral, Gustavo Díaz, referente gremial de La Bancaria, lanzó su precandidatura a intendente por el Partido Justicialista. El anuncio se realizó en la seccional de calle La Rioja, donde convocó a dirigentes, agrupaciones y sectores sociales a participar de una construcción política con vistas a recuperar el gobierno municipal.

Díaz sostuvo que viene manteniendo conversaciones con distintas agrupaciones del peronismo, entre ellas Convicción Peronista y Sentimiento Peronista, además de referentes gremiales, barriales y sociales. En ese marco, convocó especialmente a quienes se encuentran alejados o desencantados con la actual dirigencia partidaria.

“Muchos compañeros están cansados: a veces les han vendido ilusiones o no les han podido cumplir con lo que les han prometido”, expresó al referirse a la necesidad de recuperar la confianza dentro del espacio.

Uno de los principales planteos del dirigente fue la necesidad de que las candidaturas del peronismo se definan mediante la participación de los afiliados y la ciudadanía, y no a través de negociaciones cerradas entre referentes partidarios.

Díaz manifestó su respaldo a la realización de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que, en caso de que sean suspendidas o derogadas, el PJ debería convocar a una elección interna.

“Hay que exponerse a la ciudadanía, y si la ciudadanía lo decide, ahí estaremos y, si es otro compañero, lo acompañaremos”, afirmó.

En relación con otros dirigentes que también podrían aspirar a representar al justicialismo en la competencia por la Intendencia, aclaró que no los considera adversarios personales.

“No son mis enemigos; son mis compañeros que tienen otra visión, otras características, otra manera de llegar a ese fin. Cada uno le pondrá su impronta para llevarlo adelante”, señaló.

El referente de La Bancaria también indicó que no descarta ser convocado por las autoridades partidarias en el marco del proceso de reorganización del PJ, aunque dejó en claro que no está de acuerdo con una definición de candidaturas entre pocos dirigentes.

Al explicar los motivos de su postulación, Díaz sostuvo que viene trabajando en la búsqueda de alternativas políticas para modificar el rumbo de la ciudad.

“Venimos conversando, tratando de buscar cambiar los destinos de quienes manejan el municipio de Concordia. En la oposición intentamos buscar alternativas que nos permitan mejorar la situación”, manifestó.

Durante sus declaraciones, también cuestionó los indicadores de pobreza difundidos por el INDEC, que ubicaron a Concordia entre los conglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza, con un 52,6% de su población bajo esa línea.

“Concordia es rica, es rica en trabajadores, en profesionales, en productores, en estudiantes”, afirmó. Para Díaz, el problema central está relacionado con la falta de orden y planificación desde el gobierno municipal.

En ese sentido, cuestionó la concepción del Estado que atribuyó a los referentes políticos del oficialismo provincial y municipal, al recordar la definición de que el objetivo era convertirse en “un topo dentro del Estado”.

No obstante, aclaró que tampoco propone un Estado sobredimensionado, sino uno con presencia efectiva en áreas esenciales como salud, educación y servicios públicos.

Díaz planteó que uno de los ejes centrales de su propuesta política debe ser la defensa del empleo, los derechos laborales y el salario de los trabajadores, sin desconocer el papel de la actividad privada en la generación de puestos de trabajo.

En su visión, el municipio debe asumir un rol activo en la creación de condiciones que permitan impulsar la actividad económica y generar oportunidades laborales para los concordienses.

Como dirigente sindical, sostuvo que su prioridad es promover una ciudad que cuide el trabajo y acompañe tanto a los trabajadores como a los sectores productivos.

También consideró fundamental que una eventual gestión municipal cuente con respaldo político de los gobiernos provincial y nacional. En ese sentido, señaló que el peronismo debe trabajar para construir una candidatura competitiva a la gobernación de Entre Ríos, ya que —según planteó— no es lo mismo administrar una ciudad como Concordia sin acompañamiento de la Casa de Gobierno.

Asimismo, cuestionó la relación financiera entre la Nación y las provincias y mencionó las deudas que, según sostuvo, mantiene el gobierno de Javier Milei con las administraciones provinciales y municipales.

Finalmente, al referirse a la reorganización del Partido Justicialista de Concordia, Díaz manifestó que es partidario de alcanzar la unidad, pero consideró que debe construirse alrededor de un programa común y no de aspiraciones individuales.

En ese sentido, planteó la necesidad de elaborar una propuesta de gobierno realista, que tenga en cuenta las condiciones económicas y administrativas que encontrará quien asuma la conducción del municipio.

“No un proyecto individual, de fantasía o faraónico. Un proyecto creíble y adaptarlo a lo que vamos a encontrar cuando asumamos en el municipio”, sostuvo.

Además, advirtió que resulta prematuro establecer objetivos de largo plazo sin conocer previamente el estado de las cuentas municipales y las condiciones en las que se producirá un eventual cambio de gobierno.

Con el lanzamiento de su precandidatura, Gustavo Díaz se suma a los movimientos internos del peronismo de Concordia, en un escenario donde comienzan a aparecer distintos nombres y sectores que buscan posicionarse para disputar la conducción del municipio en 2027.