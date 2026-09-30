*HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES MUNICIPALES QUE ACCEDIERON A LA JUBILACIÓN*

Este miércoles se llevó a cabo un acto mediante el cual se hizo entrega de reconocimientos a los agentes municipales de distintas áreas que acceden al beneficio de la jubilación, donde se destacó la dedicación y el compromiso de los trabajadores que culminaron su etapa laboral en la administración pública, agradeciendo su aporte al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

El intendente Francisco Azcué manifestó agradecimiento a cada trabajador “por su vocación de servicio. Hoy comienzan una nueva etapa y es momento de reconocer tantos años brindados a esta Municipalidad, pero sobre todo a la comunidad de Concordia. Sé que dieron lo mejor, siempre, y desde nuestro lugar les deseamos lo mejor en esta nueva instancia de la vida, que la disfruten y se sientan orgullosos por todo este tiempo brindado a los concordienses”.

Por su parte, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza también agradeció a los agentes “por todo lo que han aportado a la Municipalidad de Concordia, que como todos sabemos es una institución de servicio y, como toda institución de servicio, lo más importante es la gente, el capital humano, que está en permanente contacto con los vecinos. Gracias por todo lo que han hecho en todos estos años y lo mejor para este nueva etapa”.

Por parte de los trabajadores que accedieron a la jubilación, hizo uso de la palabra Ezequiel Sierralta, quien compartió su experiencia y agradeció a quienes lo acompañaron durante su trayectoria. “Comencé mi carrera administrativa en Cultura, en el Departamento de Artesanía, que es donde me jubilé después de 34 años. Este es un buen momento para agradecer: primero, a la ciudad de Concordia por haberme recibido; a la Municipalidad por haberme dado trabajo y especialmente a mis compañeros y al equipo con el que compartí todo este tiempo”.

Los agentes municipales homenajeados y reconocidos, son: Juan Domingo Echeveste; Jorge Daniel Quiroz; Eduardo Manuel Lescano; Roque Alberto Sánchez; Zulma Viviana Mendieta; Fabián Ezequiel Sierralta; Daniel Oscar González; Aurora Beatriz Morán; Marcos Roberto Corbalán; Roberto Carlos Requena; Silvia Graciela Almirón; Carlos Ramón Yedros; Juan Carlos Rodríguez; Néstor Rubén Cardozo; Jorge Miguel Mendieta; Carlos Rubén Morilla; Ángela Amelia Vargas; Ramón Luis Pérez y César Darío Hofmann.

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