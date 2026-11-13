IA Y NEGOCIOS BINACIONAL: CONCORDIA Y SALTO FORTALECEN LA ARTICULACIÓN REGIONAL Y EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

La Municipalidad de Concordia, junto al Gobierno de Salto (República Oriental del Uruguay) y con la colaboración de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, realizó el encuentro “IA y Negocios: Encuentro Binacional”, una iniciativa orientada a fortalecer la articulación empresarial y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y soluciones frente a los desafíos de la transformación tecnológica y su impacto en la competitividad regional.

La jornada reunió a más de 100 personas, entre representantes del sector público, privado y académico, empresas, profesionales y actores de los ecosistemas de innovación y producción de ambas ciudades.

El encuentro contó con charlas magistrales, paneles y espacios de intercambio a cargo de referentes de empresas de reconocimiento nacional e internacional, como Finnegans, AW Latam - empresa aliada de Microsoft - y Globant, que compartieron perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y los desafíos que plantea para el desarrollo de los negocios.

Durante las exposiciones, los especialistas hicieron hincapié en la importancia de construir y fortalecer organizaciones sólidas, capaces de tomar decisiones estratégicas y adaptarse a un contexto de transformación permanente. En ese sentido, destacaron la necesidad de potenciar el talento de los equipos de trabajo, asignando roles y responsabilidades que permitan desarrollar las capacidades de las personas.

También señalaron que la velocidad con la que surgen nuevas herramientas tecnológicas puede resultar abrumadora para las organizaciones, por lo que resulta fundamental priorizar, intercambiar experiencias y aprender de otros actores que atraviesan desafíos similares. En esa línea, remarcaron el valor de estos espacios para conocer cómo distintas empresas están incorporando la inteligencia artificial y qué estrategias implementan para adaptarse a los cambios.

Asimismo, coincidieron en que la tecnología puede automatizar tareas, pero que el criterio, la capacidad de análisis y la intervención humana continúan siendo fundamentales para orientar su aplicación.

*ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y VISIÓN BINACIONAL*

En este marco, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de trabajar junto al sector privado para conocer de cerca sus necesidades y generar condiciones que favorezcan el crecimiento de las empresas.

“Venimos trabajando junto al sector privado para desarrollar un ecosistema favorable para el desarrollo de las empresas tecnológicas, con beneficios fiscales muy importantes”, expresó. Además, señaló que el Municipio forma parte de la Red de Innovación Local (RIL) y de la Coalición de Ciudades para la Inteligencia Artificial (CIIAR), incorporando programas e iniciativas de innovación que permiten optimizar recursos y destinarlos a otras prioridades de gestión, como el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Azcué también remarcó el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno de Salto, junto al intendente departamental Carlos Albisu, en áreas como turismo y producción, y ahora en el fortalecimiento de los vínculos relacionados con la innovación y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. “Somos una región con mucho potencial que, si logramos continuar en este camino, verá cómo los resultados comienzan a consolidarse. Esto es algo que trasciende gestiones”, afirmó.

Por su parte, Walter Texeira Núñez, secretario general de la Intendencia de Salto, sostuvo que este tipo de encuentros permiten reconocer las capacidades compartidas y proyectar nuevas oportunidades para ambas comunidades. “Tenemos hasta una obligación moral de trabajar juntos para lograr mejores oportunidades para nuestras comunidades. Somos dos gobiernos que tenemos una relación constante entre distintas áreas, lo que nos permite trabajar en proyectos que nos permitan proyectarnos”, manifestó.

En tanto, Pedro Kohn, director de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, destacó la oportunidad de incorporar inteligencia artificial para el desarrollo regional: “estamos atravesados por la inteligencia artificial y lo que hablamos es la potencialidad que tiene nuestra región si adopta rápidamente esta herramienta. Si lo hacemos más rápido que otras regiones, ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento”, señaló. En ese sentido, subrayó la importancia de acompañar especialmente a las empresas en la adopción de estas tecnologías y agregó: “Somos dos ciudades de 200.000 habitantes separadas y, si empezamos a unir los ecosistemas, podemos crear una zona económica muchísimo más rica, con más volumen, con muchas actividades y servicios”.

A su turno, Pablo Da Cunda, director de la Unidad de Innovación y Desarrollo de Salto, resaltó el valor del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambas ciudades. “Todo nace desde una conversación. Comenzamos con un intercambio de buenas prácticas, conociendo qué estamos haciendo ambas partes. Eso ya es un gran paso, porque vamos aprendiendo, tomando experiencia de los otros y mejorando”.

Asimismo, destacó que ya se encuentra en marcha un laboratorio de innovación binacional, desarrollado junto a la Universidad de la República y con la participación de emprendedores de Concordia y Salto. Para el funcionario, la jornada representa “un mojón interesante” en un proceso de trabajo conjunto en el que ambas ciudades también comparten iniciativas vinculadas a la innovación y la vinculación con proveedores.

*NETWORKING Y RONDA DE NEGOCIOS: CONECTAR NECESIDADES CON SOLUCIONES*

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el espacio de networking y ronda de negocios, que convocó a más de 60 participantes en una dinámica de vinculación diseñada para facilitar el contacto entre empresas, profesionales y proveedores de servicios de ambas ciudades.

La propuesta combinó presentaciones breves de hasta 30 segundos, en las que cada participante pudo dar a conocer su actividad, sus servicios y las soluciones que ofrece, con instancias de intercambio de 10 minutos por mesa para profundizar conversaciones, compartir necesidades e identificar posibles puntos de colaboración.

De esta manera, el espacio permitió acercar a empresas que buscan soluciones para sus desafíos actuales con profesionales y proveedores que cuentan con herramientas y conocimientos para responder a esas demandas. El objetivo fue trascender el intercambio de contactos y generar las condiciones para futuras alianzas, vínculos comerciales y oportunidades de negocio.

La iniciativa reafirma la importancia de construir espacios de encuentro entre el sector público, privado y académico, donde la innovación se traduzca en cooperación, nuevas conexiones y oportunidades concretas para el desarrollo de Concordia y Salto.