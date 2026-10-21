*IMPULSO A LA PRODUCCIÓN LOCAL: LA MUNICIPALIDAD ABRE LA CONVOCATORIA PARA “BROTES DE CONCORDIA”*

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia convoca a productores locales a preinscribirse para participar de “Brotes de Concordia”, una propuesta enmarcada en el Mercado Cielo Abierto que busca promover la producción local, fortalecer el trabajo de los emprendedores y generar nuevas oportunidades de comercialización.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la diversidad de productos elaborados y producidos en Concordia, fomentar la comercialización directa y generar espacios de encuentro entre productores y consumidores, poniendo en valor el trabajo de quienes impulsan la economía de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la importancia de acompañar a los productores locales y generar espacios que permitan ampliar sus oportunidades comerciales. “Queremos seguir generando oportunidades para nuestros productores locales, brindándoles espacios para mostrar lo que hacen, llegar a nuevos consumidores y fortalecer sus proyectos. Apostar a la producción local es también apostar al trabajo y al desarrollo de Concordia”, expresó Arístide.

La convocatoria, que se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, está dirigida a productores locales interesados en formar parte de la edición de los días sábados del Mercado Cielo Abierto. Una vez finalizado el período de preinscripción, se evaluarán las postulaciones recibidas y se seleccionará a los productores que participarán de esta edición. Completar el formulario constituye una instancia de preinscripción y no garantiza la participación en el espacio.

Los interesados podrán completar el formulario desde el 22 de octubre hasta el 1 de noviembre inclusive, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/kosEu873zWaksf8MA

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se invita a los productores de Concordia a sumarse a esta convocatoria, que busca fortalecer la producción local, promover el consumo de productos de la ciudad y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía concordiense.

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