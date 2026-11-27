La Municipalidad de Concordia llevó adelante el Taller de Hidrolaca de Base Acuosa, una propuesta de formación laboral destinada a acercar conocimientos y técnicas vinculadas al tratamiento y la renovación de superficies de madera.

La actividad se desarrolló en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico y estuvo a cargo de Martín Coduri, especialista en diseño y fabricación de mobiliario.

Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer y abordar técnicas de preparación de superficies, aplicación de hidrolaca de base acuosa y distintos tipos de terminaciones, orientadas a proteger, renovar y mejorar muebles y objetos de madera.

La propuesta se realizó mediante un trabajo articulado con el sector privado, con la participación de Bourlot, Centro de Cortes, Placas & Herrajes, fortaleciendo la vinculación entre el ámbito público y las empresas locales para generar espacios de capacitación y aprendizaje.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de capacitación y formación para el trabajo que impulsa la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID).

A través de estas propuestas, el Municipio continúa promoviendo instancias de formación que permiten incorporar nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y ampliar las oportunidades laborales y productivas de los vecinos.