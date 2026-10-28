*INAUGURACIÓN DEL SALÓN ANUAL NACIONAL DEL BICENTENARIO – GRABADO 2026*

*La convocatoria reunió a 185 artistas postulantes y seleccionó 83 artistas de 12 provincias argentinas. La inauguración será este viernes 30 de octubre, a las 21 horas, en el Museo Municipal de Artes Visuales.*

La Municipalidad de Concordia inaugurará este viernes 30 de octubre, a las 21 horas, la 16.ª edición del Salón Anual Nacional del Bicentenario – GRABADO 2026, una propuesta que reafirma el compromiso de la gestión del presidente municipal, Dr. Francisco Azcué, con el fortalecimiento de las políticas públicas culturales y el crecimiento del patrimonio artístico de la ciudad.

Organizado a través del Museo Municipal de Artes Visuales, dependiente de la Subsecretaría de Educación y Cultura, el Salón constituye una de las iniciativas fundamentales para promover la producción artística, generar oportunidades de participación para creadores de todo el país y acercar las artes visuales a la comunidad.

En esta nueva edición, la convocatoria reunió a 185 artistas postulantes, de los cuales fueron seleccionados 83 artistas provenientes de 12 provincias argentinas. Estos resultados reflejan el alcance federal de la propuesta y consolidan a Concordia como un espacio de referencia para el encuentro, el intercambio y la difusión de la gráfica contemporánea.

A lo largo de sus dieciséis ediciones, el Salón Anual Nacional del Bicentenario ha sostenido una apuesta por la continuidad y el desarrollo de las artes visuales, contribuyendo al crecimiento de la colección patrimonial del Museo y fortaleciendo el vínculo entre los artistas, las instituciones culturales y la ciudadanía. Su permanencia expresa el valor de las políticas culturales que trascienden una actividad puntual para convertirse en oportunidades concretas de acceso al arte, reconocimiento de la producción artística y construcción de identidad.

En esta oportunidad, el grabado ocupa el centro de la convocatoria, ofreciendo un panorama diverso de técnicas, lenguajes y búsquedas expresivas. Las obras seleccionadas invitan a descubrir la vitalidad de una disciplina que conjuga tradición e innovación y que continúa ampliando sus posibilidades dentro del arte contemporáneo argentino.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura se destaca la importancia de sostener estos espacios de exhibición y reconocimiento, entendiendo que el patrimonio cultural no solo se preserva: también se construye, se enriquece y se proyecta a través del acompañamiento a los artistas y de la participación de la comunidad.

La inauguración invita a artistas, trabajadores de la cultura, estudiantes, instituciones y público en general a compartir esta nueva edición, recorrer las obras seleccionadas y ser parte de una celebración que reafirma el lugar de la cultura en el desarrollo de Concordia.

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