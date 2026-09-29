Intendentes del PJ reclamaron a la Provincia igualdad en la distribución de recursos ante la emergencia hídrica

La Liga de Intendentes del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos se reunió este viernes en la localidad de El Pingo y puso en el centro de la agenda la situación de los municipios frente a la emergencia hídrica declarada en la provincia.

Durante el encuentro, los jefes comunales reclamaron al Gobierno provincial que informe qué recursos estarán disponibles para afrontar una eventual emergencia, cómo serán distribuidos y cuáles serán los criterios que deberán cumplir los municipios para acceder a la asistencia.

El planteo se produce en el marco del Decreto N.º 2660/26, mediante el cual la Provincia declaró la emergencia hídrica en todo el territorio entrerriano por 180 días, ante el escenario hidrometeorológico previsto y el posible impacto del fenómeno de El Niño.

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la necesidad de que la distribución de los recursos destinados a la emergencia se realice bajo criterios objetivos y con igualdad de trato para todos los municipios.

Desde la Liga señalaron que los gobiernos locales ya comenzaron a implementar tareas preventivas y a conformar comités de emergencia junto con instituciones de sus respectivas comunidades, utilizando recursos propios.

Sin embargo, plantearon que necesitan conocer con anticipación cuál será el acompañamiento provincial y nacional en caso de que las condiciones climáticas deriven en una emergencia social o afecten infraestructura y servicios.

“Nuestros municipios hemos hecho y seguimos haciendo las acciones preventivas necesarias con los recursos que tenemos. Conformamos comités de emergencia junto a las instituciones locales, pero necesitamos tener la certeza de que, llegado el momento, vamos a contar con la asistencia necesaria tanto de la Provincia como de la Nación”, expresaron desde la Liga.

En ese sentido, los intendentes reclamaron definiciones respecto de los fondos disponibles y de los mecanismos mediante los cuales serán distribuidos.

“Pedimos que la Provincia dé una respuesta sobre qué recursos va a destinar para atender esta emergencia, cuáles serán los criterios de distribución y que esos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los municipios”, agregaron.

Durante el encuentro también se puso sobre la mesa el antecedente de los aportes provinciales no reintegrables.

Desde la Liga sostuvieron que, según su interpretación, los recursos otorgados hasta el momento se habrían concentrado en localidades gobernadas por el oficialismo. El planteo fue utilizado por los intendentes justicialistas para reclamar que la asistencia vinculada con la emergencia hídrica no responda a criterios políticos o partidarios.

En ese marco, remarcaron que una emergencia climática puede afectar a cualquier comunidad y que los municipios deberían contar con las mismas condiciones para acceder a los recursos públicos destinados a la prevención y respuesta.

Además de la emergencia hídrica, los intendentes analizaron durante la reunión la situación económica de los gobiernos locales, la caída de la actividad en las ciudades y el incremento de la demanda social que deben atender los municipios.

La preocupación se vincula especialmente con la capacidad financiera de los gobiernos locales para afrontar tareas preventivas, obras, asistencia social y eventuales respuestas ante contingencias climáticas.

El encuentro se realizó mientras la Provincia mantiene vigente la emergencia hídrica declarada en agosto, que contempla herramientas para ejecutar obras y acciones de prevención, mitigación y reducción de posibles daños sobre la población, infraestructura, servicios esenciales y actividades productivas.

La agenda de la reunión incluyó además cuestiones de carácter político e institucional.

Los intendentes abordaron el posible cambio en el sistema electoral y analizaron la situación interna del Partido Justicialista de Entre Ríos, con participación de autoridades partidarias.

La reunión en El Pingo forma parte de los encuentros periódicos de la Liga de Intendentes del PJ, que reúne a jefes comunales justicialistas de distintas localidades entrerrianas para analizar problemáticas comunes y coordinar posiciones frente a distintos temas de la agenda provincial.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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