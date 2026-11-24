Centros de jubilados de Concordia, La Criolla y Los Charrúas participaron de un encuentro que reunió música, expresiones artísticas, almuerzo, sorteos y actividades recreativas. La organización contó con el trabajo articulado del Departamento de Políticas de la Tercera Edad y el equipo de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo.

Al cierre de la semana pasada se llevó adelante en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Municipal de La Criolla, un encuentro de Centros de Jubilados que convocó 400 personas mayores de Concordia, La Criolla y Los Charrúas, en una jornada de integración, recreación y camaradería.

La actividad fue organizada conjuntamente por el Centro de Jubilados de La Criolla y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad de la Municipalidad de Concordia, a cargo de Gladys Beatriz Portugal, y contó con la participación y el compromiso del equipo de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, que acompañó el desarrollo y la organización de la propuesta.

En este marco, también participaron el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Ángel Parra, y autoridades y representantes de las instituciones locales, acompañando una iniciativa que permitió fortalecer los vínculos entre los distintos centros de jubilados de la región.

La jornada comenzó con un almuerzo compartido y continuó con distintas presentaciones artísticas en las que cada centro tuvo la oportunidad de mostrar sus expresiones culturales. Hubo canto, murga y folklore, en una propuesta que puso en valor el talento, la creatividad y el entusiasmo de las personas mayores. Además, el encuentro contó con la presentación de Tati Merele y un conjunto de chamamé, que aportaron música y alegría a la celebración.

Entre las actividades también se realizaron sorteos, con importantes premios, entre ellos un viaje a Mar del Plata, que tuvo como ganadores a integrantes del Centro de Jubilados de Villa Adela.

Uno de los momentos de mayor entusiasmo fue la elección de la mejor hinchada, donde las delegaciones demostraron su alegría y espíritu de participación. El primer puesto fue para el Centro de Jubilados La Criolla, mientras que el segundo lugar correspondió al Centro de Jubilados Bicentenario. La organización contó también con la colaboración de Claudio Purgart y de todas las personas que hicieron posible el desarrollo de esta jornada.

Desde la Municipalidad de Concordia se destaca la importancia de promover estos espacios de participación, recreación e integración, que permiten acompañar a las personas mayores, fortalecer las instituciones y generar nuevas oportunidades de encuentro entre las comunidades.

El trabajo articulado entre el Departamento de Políticas de la Tercera Edad y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo refleja la importancia de la labor conjunta de los equipos municipales para impulsar propuestas que ponen en el centro a las personas y sus vínculos comunitarios.

Una jornada que dejó mucho más que una celebración: dejó encuentros, nuevas experiencias y la alegría de compartir, demostrando que la participación y el protagonismo de las personas mayores son fundamentales para construir una comunidad más integrada.