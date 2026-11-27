En el marco de la 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura, habrá dos espacios destinados para fortalecer los vínculos institucionales, compartir conocimientos y seguir impulsando el desarrollo productivo regional.

Por un lado, el viernes 4 de diciembre, se realizará la 44ª Jornada Citrícola Nacional, organizada por el INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER) y la Federación del Citrus de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos.

El encuentro, que comenzará a las 9 horas en el Centro de Convenciones, propone un espacio de actualización, intercambio y capacitación destinado a productores, profesionales, técnicos y demás actores de la cadena citrícola, con una agenda que abordará temas estratégicos para el presente y el futuro de la actividad.

*INSCRIPCIÓN Y CONTACTO*

La inscripción tiene un valor de $60.000 e incluye almuerzo. Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse a través de los siguientes contactos:

INTA: Lourdes Vianna, vianna.maria@inta.gob.ar

INTA: Vanesa Hochmaier, hochmaier.vanesa@inta.gob.ar

AIANER: Paola Velázquez, WhatsApp: +54 9 3454 75-9100.

*EXPO CITRUS*

Por otro lado y como es habitual en cada edición de la Fiesta de la Citricultura, se desarrollará la Expo Citrus, que reunirá a productores, empresas e instituciones vinculadas al sector, con espacios de exposición y promoción.

Durante los días sábado 5 y domingo 6, de 19 a 22 horas, el público general podrá conocer el trabajo que hay detrás de la producción citrícola, una actividad que ha trascendido generaciones y se convirtió en un símbolo de Concordia y la región.

De esta manera, la 48ª edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura volverá a reunir la celebración popular con actividades técnicas que favorecen el crecimiento, el desarrollo, la identidad y la historia de Concordia y la región.