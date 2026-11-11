LA 48ª FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA YA TIENE FECHA: SERÁ DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE

El Parque Central Viñedos Moulins será el escenario de una nueva edición de uno de los eventos más representativos de Concordia. Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre, la ciudad vivirá tres jornadas con la Expo Citrus, artistas nacionales, propuestas gastronómicas y actividades para disfrutar en familia. El acceso general será libre y gratuito durante las tres jornadas.

El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

La celebración reunirá música, cultura, sabores y tradiciones en una propuesta pensada para toda la comunidad y para quienes visiten la ciudad. La Expo Citrus tendrá un espacio destacado, con la participación de productores, empresas e instituciones, además de jornadas técnicas y actividades vinculadas a la citricultura.

Además de la programación artística, que se dará a conocer en los próximos días, el predio contará con distintos servicios y alternativas para el público, entre ellas la posibilidad de acceder a sillas y a un sector VIP.

Con una trayectoria que forma parte de la identidad de Concordia, la Fiesta Nacional de la Citricultura vuelve a ser un punto de encuentro para celebrar las raíces, las tradiciones y el espíritu de una ciudad profundamente ligada a la citricultura. Tres días para compartir, disfrutar y vivir una de las celebraciones más importantes del calendario local.