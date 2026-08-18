*LA ACADEMIA DE INNOVACIÓN ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN EN

COMMUNITY MANAGER *

La Dirección de Innovación de la Municipalidad de Concordia impulsa una

nueva propuesta de formación a través de la Academia de Innovación:

Certificación en “Community Manager” - Nivel 1.

La capacitación está destinada a quienes quieran comenzar a trabajar en la

gestión de redes sociales de marcas, empresas y organizaciones,

incorporando herramientas y conocimientos desde cero, sin necesidad de

contar con experiencia previa.

Durante esta primera fase, los participantes aprenderán a gestionar redes

sociales, crear contenido gráfico y audiovisual, planificar publicaciones

mediante un calendario editorial y gestionar comunidades digitales.

La propuesta busca brindar competencias prácticas para quienes quieran

desarrollarse en el ámbito digital, en una actividad que presenta alta

demanda y oportunidades de inserción laboral.

Desde el equipo de coordinación aclaran que esta formación no está

destinada para quienes tengan un emprendimiento o negocio propio y quieran

administrar sus cuentas y espacios digitales de promoción; sino que está

especialmente orientado para aquellas personas que desean trabajar de

manera independiente administrando las redes y canales digitales de otras

organizaciones.

La capacitación estará a cargo de Agustina Lambert, Técnica Fotográfica y

directora de Lamb.Digital, agencia de marketing digital con sede en

Concordia. Cuenta con formación en marketing, especialización en publicidad

digital, gestión de comunidades y estrategia de contenidos, además de

experiencia profesional en proyectos y clientes de distintos sectores.

La formación comenzará el 28 de agosto y se desarrollará durante 8

encuentros presenciales, los días viernes de 14:30 a 16:30 hs, en el

Coworking La Estación, ubicado en Próspero Bovino 1335.

La propuesta no tiene costo y está dirigida a personas mayores de 18 años.

Para participar se requiere contar con un celular y un anotador.

Las personas interesadas pueden preinscribirse a través del siguiente

enlace: https://cursos.concordia.gob.ar/portal/c/H1IBIWED

Para más información, pueden consultar las redes sociales de la Dirección

de Innovación y Economía del Conocimiento: @concordia.innovacion.

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