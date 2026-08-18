*LA ACADEMIA DE INNOVACIÓN ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN EN
COMMUNITY MANAGER *
La Dirección de Innovación de la Municipalidad de Concordia impulsa una
nueva propuesta de formación a través de la Academia de Innovación:
Certificación en “Community Manager” - Nivel 1.
La capacitación está destinada a quienes quieran comenzar a trabajar en la
gestión de redes sociales de marcas, empresas y organizaciones,
incorporando herramientas y conocimientos desde cero, sin necesidad de
contar con experiencia previa.
Durante esta primera fase, los participantes aprenderán a gestionar redes
sociales, crear contenido gráfico y audiovisual, planificar publicaciones
mediante un calendario editorial y gestionar comunidades digitales.
La propuesta busca brindar competencias prácticas para quienes quieran
desarrollarse en el ámbito digital, en una actividad que presenta alta
demanda y oportunidades de inserción laboral.
Desde el equipo de coordinación aclaran que esta formación no está
destinada para quienes tengan un emprendimiento o negocio propio y quieran
administrar sus cuentas y espacios digitales de promoción; sino que está
especialmente orientado para aquellas personas que desean trabajar de
manera independiente administrando las redes y canales digitales de otras
organizaciones.
La capacitación estará a cargo de Agustina Lambert, Técnica Fotográfica y
directora de Lamb.Digital, agencia de marketing digital con sede en
Concordia. Cuenta con formación en marketing, especialización en publicidad
digital, gestión de comunidades y estrategia de contenidos, además de
experiencia profesional en proyectos y clientes de distintos sectores.
La formación comenzará el 28 de agosto y se desarrollará durante 8
encuentros presenciales, los días viernes de 14:30 a 16:30 hs, en el
Coworking La Estación, ubicado en Próspero Bovino 1335.
La propuesta no tiene costo y está dirigida a personas mayores de 18 años.
Para participar se requiere contar con un celular y un anotador.
Las personas interesadas pueden preinscribirse a través del siguiente
enlace: https://cursos.concordia.gob.ar/portal/c/H1IBIWED
Para más información, pueden consultar las redes sociales de la Dirección
de Innovación y Economía del Conocimiento: @concordia.innovacion.
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