*LA BIBLIOTECA MÓVIL LLEVARÁ LA HISTORIA DE CONCORDIA A LAS ESCUELAS DURANTE TODO OCTUBRE*

La propuesta “Así nació Concordia” busca acercar a los estudiantes a la historia y las raíces de nuestra ciudad a través de una experiencia educativa, participativa y divertida.

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, continúa impulsando propuestas que tienen como objetivo acercar contenidos educativos y culturales a las instituciones de la ciudad. En este marco, durante todo el mes de octubre, la Biblioteca Móvil recorrerá distintas escuelas de Concordia para presentar “Así nació Concordia”, una función de títeres especialmente pensada para los estudiantes de 3.er grado del Nivel Primario.

La iniciativa propone transformar la Biblioteca Móvil en un espacio escénico donde, a través de los títeres, el relato y la interacción con los chicos, se pueda abordar de una manera entretenida la historia de la fundación de Concordia.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura señalaron que esta propuesta busca generar un acercamiento diferente a nuestra historia, brindando a los estudiantes la posibilidad de conocer sus raíces y comprender los acontecimientos que forman parte de la identidad de nuestra ciudad.

“Así nació Concordia” combina educación, cultura e imaginación para que aprender sobre nuestra historia sea también una experiencia significativa y cercana para los chicos. La propuesta se suma a las distintas acciones que lleva adelante la Biblioteca Móvil, promoviendo el acceso a la lectura, la cultura y el conocimiento en los distintos espacios educativos de Concordia.

Las escuelas interesadas en participar podrán reservar su turno para recibir la propuesta durante el mes de octubre, comunicándose al 345 412 8396.

De esta manera, la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, continúa generando espacios para que la historia de nuestra ciudad llegue a las aulas de una manera diferente, despertando la curiosidad y fortaleciendo el sentido de pertenencia desde las primeras etapas de la formación.

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