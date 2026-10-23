La Bienal de la Producción reúne al sector empresarial, académico e industrial en San José

El encuentro se desarrolla este jueves 22 y viernes 23 de octubre en el Predio Las Camelias, con exposiciones, conferencias y propuestas vinculadas con la producción, la innovación, el financiamiento y el desarrollo regional. La Universidad de Concepción del Uruguay participa con stands de sus carreras y una exposición a cargo del contador Valentín Gabiud.

La Bienal de la Producción 2026 comenzó este jueves en el Predio Las Camelias, en la ciudad de San José, departamento Colón. Bajo el lema “Donde Entre Ríos produce, innova y se encuentra”, la propuesta reúne a representantes del sector empresarial, instituciones académicas y actores vinculados con la industria y la producción.

Organizada por la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, la actividad se desarrolla durante dos jornadas, de 9 a 19, con una agenda que incluye exposiciones, conferencias y espacios de intercambio sobre los desafíos y las oportunidades del entramado productivo.

La participación de la UCU

Entre las actividades previstas para este jueves se realizó la presentación de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), con la disertación titulada “La participación de la Universidad en el sector productivo, una mirada desde las ciencias económicas”.

La exposición estuvo a cargo del contador Valentín Gabiud, coordinador de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCU, y abordó el vínculo entre la universidad y los distintos sectores de la economía y la producción.

Una agenda con múltiples ejes

El cronograma de la primera jornada contempla presentaciones sobre inversiones inmobiliarias, módulos habitables, financiamiento para empresas, incentivos a nuevas inversiones, bioseguridad, profesionalización y el impacto de la inteligencia artificial en las actividades humanas.

También están previstas disertaciones sobre el mercado internacional del pollo y los granos, un tema de especial interés para una provincia con una importante actividad agroindustrial.

La programación continuará este viernes 23 con propuestas relacionadas con ciencia e innovación, seguros para el agro y la industria, construcción, energías para el desarrollo, reducción de la huella de carbono, financiamiento, historia de la avicultura entrerriana, logística, comercio exterior, economía, liderazgo y ciberseguridad.

La Bienal busca generar un espacio de encuentro entre empresas, instituciones educativas y organismos vinculados con la producción, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias para impulsar el desarrollo regional.

La actividad continuará este viernes 23 de octubre, de 9 a 19, en el Predio Las Camelias de San José, Entre Ríos.