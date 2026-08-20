La demolición de La Casona fue interrumpida tras un ataque con piedras y gomeras de personas que usurpan terrenos

Una situación atípica se registró el pasado martes en la zona de La Casona, el histórico edificio ubicado a la vera del río Uruguay, en inmediaciones del asentamiento Pampa Soler.

De acuerdo a lo que pudo conocer Concordia Policiales, mientras se llevaba adelante la demolición del antiguo inmueble por decisión de sus propietarios, un grupo de personas que estarían usurpando terrenos lindantes se acercó al lugar y comenzó a atacar con piedras y gomeras a quienes se encontraban trabajando.

Las personas llegaron al lugar en carros, a caballo y en motos luego de tomar conocimiento de que se estaba desarrollando la demolición de la histórica construcción.

Según se observa en las imágenes, algunas de las personas tenían el rostro cubierto, mientras que otras actuaron a cara descubierta. El ataque provocó que los trabajos fueran interrumpidos y que tanto el maquinista como los propietarios debieran retirarse del lugar.

Los propietarios habrían tomado la decisión de derribar la histórica construcción debido a que, según pudo saber Concordia Policiales, el lugar venía siendo utilizado para cometer distintos hechos delictivos, entre ellos intentos de contrabando hacia la República Oriental del Uruguay.

A raíz del ataque y de la interrupción de los trabajos, los propietarios de los terrenos realizaron la correspondiente denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Policiales Concordia

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