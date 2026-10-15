La Facultad de Ciencias Médicas llevó la nutrición deportiva al Club Parque Sur

Durante las jornadas, los estudiantes compartieron conocimientos y experiencias sobre la importancia de una alimentación adecuada para la práctica deportiva, haciendo hincapié en su influencia en el rendimiento físico, la recuperación y el bienestar general de los deportistas.

La propuesta también permitió promover hábitos saludables y acercar herramientas vinculadas con la nutrición a quienes desarrollan actividades deportivas en la institución.

Estas experiencias constituyen una oportunidad para que los futuros profesionales integren los conocimientos adquiridos en el aula con la práctica en escenarios reales, fortaleciendo su formación académica y el vínculo entre la Facultad y la comunidad.

Desde la cátedra destacaron el compromiso y la dedicación de los estudiantes, y agradecieron especialmente el acompañamiento de los docentes, la licenciada Carla Bernay y el profesor Ignacio Capurro.

Asimismo, expresaron su agradecimiento al Club Parque Sur por abrir sus puertas y facilitar el espacio para llevar adelante las actividades, promoviendo el trabajo conjunto entre la formación universitaria y el ámbito deportivo.