*LA FERIA PASEO DEL RÍO LLEGA AL PARQUE SAN CARLOS*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Edición Invierno, un espacio destinado a acompañar y visibilizar el trabajo de emprendedores, artesanos y productores locales.

La actividad se realizará el domingo 20 de septiembre, de 14:00 a 18:00 horas, en el Parque San Carlos, en la zona de Belgrano y Arruabarrena.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos, conocer propuestas locales y disfrutar de una tarde al aire libre en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

La feria tiene como objetivo generar un punto de encuentro entre la comunidad y quienes llevan adelante sus emprendimientos, promoviendo el desarrollo de la economía local, el emprendedurismo y la producción de Concordia.

Desde la Municipalidad se invita a las familias concordienses a acercarse, recorrer la feria y acompañar el trabajo y el talento de nuestros emprendedores. --