La Fraternidad y la UCU participaron del desfile en homenaje al general Urquiza

La Asociación Educacionista La Fraternidad y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) estuvieron presentes este domingo en el gran desfile cívico-militar realizado en Plaza Ramírez, en homenaje al general Justo José de Urquiza.

La delegación de ambas instituciones formó parte de la convocatoria que reunió a establecimientos educativos, universidades, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y distintas representaciones de la comunidad uruguayense.

En una jornada cargada de significado histórico y patriótico, la participación de La Fraternidad y la UCU puso de manifiesto el vínculo de estas instituciones con la historia de Concepción del Uruguay y su aporte a la educación y la formación de generaciones de entrerrianos.

El desfile se desarrolló con la presencia de autoridades locales y provinciales, y tuvo como escenario la histórica Plaza Ramírez, donde la comunidad se reunió para rendir homenaje a uno de los protagonistas fundamentales de la organización nacional.

La presencia de ambas instituciones educativas se sumó así a las expresiones de reconocimiento al legado de Urquiza y a la identidad histórica de Concepción del Uruguay.