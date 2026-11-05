*LA MUNICIPALIDAD ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA UN TALLER DE HIDROLACA DE BASE ACUOSA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del Taller de Hidrolaca de Base Acuosa, una propuesta de capacitación práctica destinada a brindar herramientas y conocimientos sobre técnicas de preparación, aplicación y terminación para proteger y renovar muebles y objetos de madera.

La actividad, libre y gratuita, se llevará adelante el jueves 19 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia, ubicada en el primer piso, en la intersección de Mitre y Pellegrini.

La propuesta se desarrolla mediante un trabajo articulado con el sector privado, con la participación de Bourlot, Centro de Cortes, Placas & Herrajes, acompañando las iniciativas de formación vinculadas con el oficio de la madera.

Durante la jornada se abordarán diferentes técnicas vinculadas con la utilización de hidrolaca de base acuosa, haciendo hincapié en los procedimientos de preparación de superficies, aplicación del producto y terminaciones, con el objetivo de incorporar conocimientos prácticos que permitan mejorar y renovar objetos y mobiliario de madera.

La capacitación estará a cargo de Martín Coduri, especialista en diseño y fabricación de mobiliario, quien compartirá sus conocimientos y experiencia en el trabajo con madera y sus diferentes alternativas de protección y terminación.

*INSCRIPCIONES *

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de Empleo, ubicadas en el primer piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

La propuesta se enmarca en las políticas de capacitación y formación para el trabajo que impulsa la Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de acercar herramientas para el aprendizaje de oficios, fortalecer las capacidades laborales y ampliar las oportunidades de desarrollo productivo y emprendedor.

Desde la Dirección de Empleo se continúa promoviendo este tipo de iniciativas, fortaleciendo la articulación con empresas y actores del sector privado para generar espacios de formación práctica que permitan a los vecinos incorporar nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y encontrar alternativas para proyectos personales, laborales y emprendimientos.

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