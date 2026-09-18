*LA MUNICIPALIDAD ADJUDICÓ LA LICITACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS TRAS UN PROCESO CON SEIS OFERENTES*

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Evaluadora, VITSA Soluciones Ambientales S.A. obtuvo el mayor puntaje y fue recomendada para la adjudicación por mayoría de los integrantes de la Comisión. El contrato tendrá una duración de cuatro años.

Por medio del decreto N° 854/2026, el Departamento Ejecutivo, basándose en el dictamen de la Comisión evaluadora, adjudicó la Licitación Pública N.º 47/2026 para la contratación del servicio de recolección domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos correspondiente a las ocho zonas operativas de la ciudad actualmente tercerizadas, con la incorporación de un sector de Pampa Soler.

Seis empresas se presentaron a la apertura de sobres de la licitación. Conforme al Art. 10º del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión Evaluadora, integrada por representantes de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Servicios Públicos, con intervención de la Dirección de Compras y Suministros, analizaron las ofertas admisibles: ASHIRA S.A., Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L., Transportes Malvinas S.R.L. y VITSA Soluciones Ambientales S.A.

El análisis se hizo conforme a los criterios objetivos fijados en el pliego: oferta económica, antigüedad y estado de la flota, disponibilidad de unidades adicionales, antecedentes en servicios de escala similar y plan operativo y de contingencia. Sobre esa base, VITSA obtuvo, por parte de la mayoría de los integrantes de la comisión evaluadora, el puntaje más alto del proceso, por encima de las otras ofertas evaluadas.

Entre los factores que definieron la adjudicación se destaca la capacidad operativa de la propuesta: VITSA ofreció la mayor disponibilidad de unidades adicionales, dos camiones compactadores por encima del mínimo exigido por el pliego, lo que le permitió obtener el puntaje máximo en ese ítem y garantizar un mayor margen de reserva, reemplazo y refuerzo para sostener el servicio sin interrupciones ante contingencias operativas.

La propuesta también alcanzó el puntaje máximo en plan operativo y de contingencia, y cumplió íntegramente con los requisitos técnicos exigidos por la Secretaría de Servicios Públicos.

Como parte complementaria de su propuesta, VITSA incorporó un plan específico para el saneamiento de microbasurales relevados en la zona: identificó unos 30 puntos críticos de acumulación clandestina y propuso una cuadrilla especial con retroexcavadora y camión volcador para su remoción, la instalación de 20 contenedores en los puntos más recurrentes (dentro del total de 50 exigidos por el pliego) y un sistema de seguimiento fotográfico y georreferenciado para certificar el estado de cada intervención.

En el plano económico, la oferta de VITSA resultó también competitiva ofreciendo solo un 0,11 % más respecto de la propuesta más baja recibida entre las presentadas.

*PROCESO DE MEJORA CONTINUA*

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la licitación forma parte del objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de un servicio esencial, garantizando la continuidad de la recolección y estableciendo condiciones de prestación, control y seguimiento durante la ejecución del contrato.

La adjudicación representa un nuevo paso dentro del proceso de mejora continua de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con el objetivo de contar con un servicio eficiente, planificado y acorde a las necesidades actuales de la ciudad.

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