*LA MUNICIPALIDAD CAPACITÓ A VECINOS EN TÉCNICAS DE LAQUEADO DE MADERA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, llevó adelante un Taller de Laqueado de Madera, una propuesta de capacitación práctica destinada a brindar herramientas y conocimientos vinculados con este oficio y generar nuevas oportunidades de desarrollo laboral y emprendedor.

La actividad se desarrolló mediante un trabajo articulado entre la Municipalidad de Concordia y el sector privado, con la participación de Bourlot, Centro de Cortes, Placas & Herrajes, que acompañó la propuesta mediante el aporte de materiales necesarios para el desarrollo de la capacitación.

Durante el encuentro se abordaron distintas técnicas de preparación, lijado y acondicionamiento de superficies, haciendo especial hincapié en la aplicación de laca de poliuretano base solvente mediante pincel y en los procedimientos necesarios para obtener terminaciones de calidad. La capacitación fue llevada adelante por Martín Coduri, quien compartió conocimientos técnicos y prácticos.

Asimismo, se brindó información sobre la utilización de hidrolaca al agua, una alternativa dentro de los sistemas de terminación para madera, sobre la cual se prevé avanzar próximamente con una capacitación específica, de manera de profundizar sus características, técnicas de aplicación y posibilidades de uso.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de generar este tipo de propuestas y señaló: “La capacitación en oficios es una herramienta concreta que permite incorporar conocimientos que pueden transformarse en una salida laboral, en una nueva actividad para un emprendimiento o simplemente en una herramienta más para quienes buscan seguir formándose”.

En ese sentido, Scarzello remarcó la importancia de la articulación con el sector privado: “Este taller es un ejemplo de que cuando podemos trabajar mancomunadamente con quienes tienen experiencia y conocimiento en una actividad, podemos generar capacitaciones mucho más prácticas y cercanas a las necesidades reales del mundo laboral”.

EL trabajo con el sector privado, permitió llevar adelante una instancia de formación práctica y sin arancel, acercando herramientas concretas a vecinos interesados en incorporar conocimientos vinculados con el trabajo de la madera y sus posibilidades de aplicación en proyectos personales, laborales y productivos.

La propuesta se enmarca en las políticas de capacitación y formación para el trabajo que impulsa la Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de acercar herramientas para el aprendizaje de oficios, fortalecer las capacidades laborales y ampliar las oportunidades de desarrollo productivo y emprendedor.

Desde la Dirección de Empleo se continuará promoviendo este tipo de iniciativas, fortaleciendo la articulación con empresas y actores del sector privado para generar nuevas instancias de capacitación vinculadas con las demandas y oportunidades del mercado laboral local.

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