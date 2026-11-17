*El agente, que dependía del Concejo Deliberante de Concordia, no se presentó a trabajar durante 50 días hábiles entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Además, se detectó que tendría una relación laboral con el Gobierno de Entre Ríos, donde también afrontaría actuaciones disciplinarias por motivos similares.*

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia dispuso la cesantía de un empleado mensualizado que dependía del Concejo Deliberante, luego de comprobarse que acumuló 50 días de inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo. La investigación administrativa también permitió tomar conocimiento de que el agente tendría una relación laboral con el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, donde estaría siendo investigado por situaciones similares.

El caso expone una situación grave de incumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado: un agente que debía prestar servicios en la Municipalidad de Concordia acumuló reiteradas ausencias sin justificación y, al mismo tiempo, registraría un vínculo laboral con otra jurisdicción estatal.

La investigación se inició en abril de 2026, cuando el Ejecutivo dispuso la instrucción de un sumario administrativo ante las reiteradas inasistencias y la falta de registros que acreditaran la presencia del empleado en su lugar de trabajo.

A partir de las actas de constatación de la División Unidad de Control, los informes de la Dirección de Recursos Humanos y los registros de marcación, se acreditaron 50 días de ausencias injustificadas entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026. La situación también fue respaldada por los informes de la Dirección de Liquidación de Haberes.

Durante el procedimiento se realizaron las notificaciones e intimaciones correspondientes en el domicilio particular del agente, otorgándole los plazos legales para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, el empleado no compareció a las audiencias fijadas, por lo que fue declarado en rebeldía dentro del procedimiento administrativo.

A esto se suman antecedentes disciplinarios graves registrados en su legajo, entre ellos suspensiones sin goce de haberes durante 2025.

Por otra parte, la Municipalidad tomó conocimiento de que el agente también sería dependiente del Gobierno de Entre Ríos y que en esa jurisdicción se encontraría en trámite un expediente disciplinario por motivos similares.

La decisión se enmarca en la política de ordenamiento y control de los recursos humanos que lleva adelante la actual gestión municipal, con el objetivo de terminar con prácticas que durante años perjudicaron el funcionamiento del Estado y el esfuerzo de los contribuyentes.