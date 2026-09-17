*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA BRINDÓ UNA NUEVA CAPACITACIÓN SOBRE COSTOS Y FIJACIÓN DE PRECIOS*

En el marco del Programa CAPACITAR 2026, se llevó adelante la capacitación “Costos y fijación de precios”, destinada a emprendedores, artesanos y vecinos interesados en fortalecer la gestión de sus proyectos.

La actividad fue organizada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia y tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para reconocer y calcular costos, establecer precios de venta adecuados y mejorar la rentabilidad de los emprendimientos.

Durante el encuentro se trabajó sobre los distintos tipos de costos, su cálculo y la importancia de contar con información precisa para la toma de decisiones y la administración sostenible de cada actividad.

La capacitación se desarrolló en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia y forma parte de las acciones de formación impulsadas en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, acompañando el crecimiento de los emprendimientos y el desarrollo productivo local.

Desde la Municipalidad se continúa generando espacios de capacitación y formación destinados al vecino, con herramientas concretas que contribuyan a fortalecer los emprendimientos, mejorar su organización y acompañar su crecimiento.

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