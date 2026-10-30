*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA INVITA A PARTICIPAR DEL TRIATLÓN DE LA TERCERA EDAD*

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, junto a Codesal, invita a los adultos mayores a participar del Triatlón de la Tercera Edad, una propuesta recreativa que promueve la actividad física, la integración y el encuentro entre pares.

La jornada se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, de 15:30 a 17:30 horas, en la Costanera de Concordia, frente a Prefectura. La actividad estará a cargo del profesor Miguel Pérez Saipe y contará con juegos y desafíos recreativos como Kösser, Cornhole y Kubb, pensados para compartir una tarde de movimiento, diversión y compañerismo.

La inscripción es sin cargo y por parejas, y podrá realizarse hasta el viernes 30 de octubre a las 10:00 horas, de manera presencial en el Centro Cívico, en Pellegrini y Mitre o bien al teléfono 3454 282 638.

Asimismo, la iniciativa tendrá continuidad con nuevas fechas programadas para el 14 y el 28 de noviembre, y el 12 de diciembre, jornada en la que se realizará el cierre y la premiación del torneo.

A través de estas propuestas, el Municipio continúa impulsando espacios de participación y recreación destinados a las personas mayores, promoviendo hábitos saludables, vínculos sociales y una mejor calidad de vida. --

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