*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PRESENTÓ SU NUEVO SITIO WEB OFICIAL*

*El portal oficial, disponible en www.concordia.gob.ar <http://www.concordia.gob.ar>, fue renovado después de más de diez años. La nueva plataforma mejora la velocidad de navegación, facilita el acceso a trámites y servicios y reorganiza la información institucional, con foco en la accesibilidad, la transparencia y las necesidades de los vecinos.*

En el marco de la reunión de gabinete municipal, se presentó el nuevo sitio web oficial de la Municipalidad de Concordia, una herramienta institucional renovada para facilitar el acceso de los vecinos a la información pública, los servicios y la actividad del gobierno local.

El portal, disponible en www.concordia.gob.ar, reemplaza a la versión anterior, que llevaba más de una década en funcionamiento, y fue desarrollado íntegramente por la Dirección de Informática del municipio, con la colaboración de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa.

El trabajo conjunto permitió abordar la renovación desde dos perspectivas complementarias: por un lado, el desarrollo tecnológico y la mejora del funcionamiento de la plataforma; por otro, la organización de los contenidos, el diseño y la experiencia de navegación, con el objetivo de ofrecer un sitio más claro, accesible y útil para la ciudadanía.

*UNA WEB MÁS RÁPIDA, ACCESIBLE Y FÁCIL DE USAR*

Entre las principales mejoras, se destaca que el nuevo sitio es un 80 % más rápido que el anterior y cuenta con un diseño adaptable a celulares y tablets, que permite consultar información y realizar gestiones desde distintos dispositivos. Además, mantiene las herramientas de accesibilidad que ya estaban disponibles en la versión anterior.

La estructura se organiza en cinco grandes secciones —Ciudad, Gobierno, Servicios, Turismo y Transparencia— y ofrece acceso directo al Portal del Ciudadano, desde donde se pueden realizar trámites en línea, iniciar reclamos y solicitar el libre deuda.

También incorpora un buscador general que permite encontrar noticias, trámites, normativa y otros contenidos desde un mismo lugar, simplificando la búsqueda de información y evitando que los usuarios deban recorrer distintas secciones para localizar lo que necesitan.

*MÁS INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA*

La renovación incluye un Portal de Transparencia reorganizado, con información sobre compras y contrataciones, sueldos, ejecución presupuestaria e indicadores económicos del municipio. A su vez, facilita el acceso al Digesto y al Boletín Oficial para consultar la normativa municipal.

El sitio también incorpora información del Concejo Deliberante, con sesiones, órdenes del día y videos, ampliando las posibilidades de consulta sobre la actividad institucional.

En materia turística, se sumaron contenidos sobre los principales atractivos de la ciudad mediante un mapa interactivo, información sobre el Carnaval y el aeropuerto, y versiones en inglés y portugués, con el propósito de facilitar el acceso a la oferta local a visitantes de distintos lugares.

Asimismo, se migró a la nueva plataforma el contenido histórico de las web anterior, incluidas noticias, boletines oficiales, galerías y documentos, para que ese material continúe disponible para su consulta.

*COMUNICACIÓN PÚBLICA CENTRADA EN EL VECINO*

Desde la Subsecretaría de Comunicación y Prensa, el aporte al proyecto estuvo orientado por tres conceptos centrales: una web centrada en el vecino, una comunicación pública más clara y una mayor accesibilidad a la información y la transparencia.

En ese sentido, se trabajó especialmente sobre el diseño, la organización de los contenidos y la experiencia de navegación, con el objetivo de que la información municipal sea más fácil de encontrar, comprender y utilizar.

De esta manera, la nueva página web busca consolidarse como una herramienta de servicio público y uno de los principales canales institucionales de acceso a la información, facilitando tanto la realización de gestiones como el conocimiento de las decisiones, los servicios y las actividades del municipio.

La puesta en línea del nuevo portal representa un paso más en la modernización de los canales digitales de la Municipalidad, con el objetivo de acercar el Estado local a los vecinos mediante información más ordenada, herramientas de consulta accesibles y servicios disponibles en línea.