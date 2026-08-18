*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN OFRECEN

NUEVAS CAPACITACIONES LABORALES*

La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en articulación

con el Consejo General de Educación (CGE), llevará adelante una nueva

propuesta de capacitaciones laborales destinadas a brindar herramientas y

conocimientos que contribuyan a fortalecer las oportunidades de formación e

inserción laboral de la comunidad.

Las propuestas serán no aranceladas, tendrán modalidad presencial y se

desarrollarán en el Centro Cívico de Concordia. Las capacitaciones

comenzarán a partir del 24 de agosto y estarán destinadas a personas

interesadas en adquirir y fortalecer conocimientos en áreas vinculadas a la

informática, la lengua de señas y las instalaciones eléctricas.

En esta oportunidad, se dictarán cuatro propuestas: Operador Informático

Avanzado, Operador Informático Básico, Asistente de Lengua de Señas Nivel I

y Auxiliar en Instalaciones Eléctricas.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de

continuar ampliando las oportunidades de formación para la comunidad:

“Desde la Dirección de Empleo seguimos trabajando para acercar

capacitaciones que respondan a las necesidades actuales y que permitan a

los vecinos incorporar herramientas concretas para mejorar sus

posibilidades de inserción laboral. La articulación con el CGE nos permite

sumar propuestas de formación con respaldo y certificación oficial”.

En ese sentido, Candelaria Cracco, coordinadora de Educación de Jóvenes y

Adultos de la Dirección Departamental de Escuelas, señaló que “la formación

es un componente fundamental de las políticas de empleo. Por eso buscamos

que estas propuestas sean accesibles y cercanas, poniendo a disposición

espacios municipales para que más personas puedan capacitarse y adquirir

nuevos conocimientos”.

*LAS CAPACITACIONES*

*Operador Informático Avanzado:* se dictará los lunes y miércoles, de 15:00

a 19:00 hs. Estará a cargo del profesor Jorge Gross.

*Operador Informático Básico:* se dictará los martes y jueves, de 14:00 a

18:00 hs. Estará a cargo del profesor Javier Di Lello.

*Asistente de Lengua de Señas Nivel I:* se dictará los martes y jueves, de

18:30 a 20:00 hs. Estará a cargo de la profesora Silvina Kolln.

*Auxiliar en Instalaciones Eléctricas:* se dictará los martes, de 18:00 a

20:00 hs. Estará a cargo del profesor Fabricio Saporitto.

Todas las propuestas tendrán modalidad presencial y serán no aranceladas.

*INSCRIPCIONES*

Las inscripciones están abiertas y se realizan de lunes a viernes, de 7:00

a 13:00 hs., en la Oficina de la Dirección de Empleo, ubicada en el 1.er

piso del Centro Cívico de Concordia, Mitre y Pellegrini.

Las capacitaciones comenzarán a partir del 24 de agosto de 2026 y los cupos

son limitados.

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