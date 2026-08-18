*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN OFRECEN
NUEVAS CAPACITACIONES LABORALES*
La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en articulación
con el Consejo General de Educación (CGE), llevará adelante una nueva
propuesta de capacitaciones laborales destinadas a brindar herramientas y
conocimientos que contribuyan a fortalecer las oportunidades de formación e
inserción laboral de la comunidad.
Las propuestas serán no aranceladas, tendrán modalidad presencial y se
desarrollarán en el Centro Cívico de Concordia. Las capacitaciones
comenzarán a partir del 24 de agosto y estarán destinadas a personas
interesadas en adquirir y fortalecer conocimientos en áreas vinculadas a la
informática, la lengua de señas y las instalaciones eléctricas.
En esta oportunidad, se dictarán cuatro propuestas: Operador Informático
Avanzado, Operador Informático Básico, Asistente de Lengua de Señas Nivel I
y Auxiliar en Instalaciones Eléctricas.
El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de
continuar ampliando las oportunidades de formación para la comunidad:
“Desde la Dirección de Empleo seguimos trabajando para acercar
capacitaciones que respondan a las necesidades actuales y que permitan a
los vecinos incorporar herramientas concretas para mejorar sus
posibilidades de inserción laboral. La articulación con el CGE nos permite
sumar propuestas de formación con respaldo y certificación oficial”.
En ese sentido, Candelaria Cracco, coordinadora de Educación de Jóvenes y
Adultos de la Dirección Departamental de Escuelas, señaló que “la formación
es un componente fundamental de las políticas de empleo. Por eso buscamos
que estas propuestas sean accesibles y cercanas, poniendo a disposición
espacios municipales para que más personas puedan capacitarse y adquirir
nuevos conocimientos”.
*LAS CAPACITACIONES*
*Operador Informático Avanzado:* se dictará los lunes y miércoles, de 15:00
a 19:00 hs. Estará a cargo del profesor Jorge Gross.
*Operador Informático Básico:* se dictará los martes y jueves, de 14:00 a
18:00 hs. Estará a cargo del profesor Javier Di Lello.
*Asistente de Lengua de Señas Nivel I:* se dictará los martes y jueves, de
18:30 a 20:00 hs. Estará a cargo de la profesora Silvina Kolln.
*Auxiliar en Instalaciones Eléctricas:* se dictará los martes, de 18:00 a
20:00 hs. Estará a cargo del profesor Fabricio Saporitto.
Todas las propuestas tendrán modalidad presencial y serán no aranceladas.
*INSCRIPCIONES*
Las inscripciones están abiertas y se realizan de lunes a viernes, de 7:00
a 13:00 hs., en la Oficina de la Dirección de Empleo, ubicada en el 1.er
piso del Centro Cívico de Concordia, Mitre y Pellegrini.
Las capacitaciones comenzarán a partir del 24 de agosto de 2026 y los cupos
son limitados.
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Comentarios (1)
Hay límites de edad??