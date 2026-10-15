*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y EL HOSPITAL MASVERNAT REALIZARÁN UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Salud, en un trabajo conjunto con el Hospital Delicia Concepción Masvernat, llevará adelante la jornada “Enfermería en la Plaza: Prevenir, Conocer, Cuidar”, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La actividad se realizará el lunes 19 de octubre, de 9:00 a 11:00, en la Peatonal del Bicentenario, ubicada en la Plaza 25 de Mayo, con el objetivo de acercar información y herramientas de prevención a la comunidad, promoviendo el autocuidado y la importancia de la detección temprana.

Durante la jornada, el equipo de Enfermería de Consultorios Externos del Hospital Masvernat, junto con un profesional médico especialista en Ginecología, brindará información y orientación sobre los controles de salud, la importancia de la mamografía, los signos de alarma y la necesidad de consultar ante cambios o síntomas que puedan presentarse.

La propuesta contará con estaciones educativas y actividades participativas para despejar dudas, compartir información y orientar a los vecinos sobre los servicios de salud disponibles y las vías de acceso a la atención médica.

La jornada será gratuita, abierta y participativa, destinada a la comunidad en general, con especial énfasis en las mujeres adultas y en todas las personas interesadas en conocer más sobre la prevención del cáncer de mama.

A través de esta iniciativa conjunta, el Municipio y el Hospital Masvernat fortalecen el trabajo articulado entre las instituciones sanitarias y la comunidad, impulsando la promoción de la salud, la prevención y el acceso a información clara y oportuna.

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