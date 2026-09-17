*LA MUNICIPALIDAD FORTALECE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS*

La División de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, intensifica los talleres de prevención y promoción del testeo voluntario en instituciones educativas de la ciudad.

Con el objetivo de acercar información clara, científica y libre de prejuicios, el equipo del área de División ITS recorre escuelas primarias, en sus últimos ciclos, secundarias y escuelas nocturnas para jóvenes y adultos. En estos espacios se brindan charlas sobre la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y la importancia de realizarse periódicamente los test de VIH y Sífilis.

La Jefa de División ITS, Tatiana Moreira, destacó la importancia de trabajar en las instituciones educativas y generar espacios de diálogo con los estudiantes: “es fundamental acercar información confiable a las escuelas, porque muchas veces es allí donde los adolescentes y jóvenes encuentran un espacio para preguntar, sacarse dudas y hablar de estos temas sin miedo ni prejuicios”, señaló Tatiana.

*TALLERES PARTICIPATIVOS PARA PREVENIR Y DERRIBAR MITOS*

Los encuentros se desarrollan en un formato de taller participativo, donde los estudiantes pueden hacer preguntas, compartir inquietudes y acceder a información confiable. Entre los temas abordados se encuentran el uso correcto del preservativo, las vías de transmisión, las diferencias entre el VIH y otras ITS, y la importancia de derribar mitos y prejuicios que todavía persisten.

Además, se entrega material informativo y se explica en qué consiste la prueba rápida de VIH y Sífilis. “Nuestro objetivo es llegar antes, prevenir y promover el cuidado de la salud. Queremos que los chicos sepan que hacerse el test es un acto de responsabilidad y cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, y que no hay que tenerle miedo”, expresó Moreira.

*TESTEO RÁPIDO, GRATUITO Y CONFIDENCIAL*

Desde el área de División ITS recordaron que el test de VIH y Sífilis es voluntario, gratuito y confidencial. Se realiza mediante una simple punción en el dedo y el resultado se obtiene en aproximadamente 15 minutos. No requiere orden médica ni ayuno.

La prueba es de tamizaje, por lo que un resultado positivo es presuntivo y debe confirmarse mediante estudios de laboratorio. En esos casos, el equipo de salud brinda acompañamiento y garantiza la derivación correspondiente.

El test está disponible durante todo el año en la oficina del área de División ITS, ubicada en la intersección de La Rioja y Roque Sáenz Peña, y también en los operativos territoriales que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

*LA IMPORTANCIA DE TESTEARSE PERIÓDICAMENTE*

Moreira remarcó que el acceso al diagnóstico temprano es una herramienta fundamental para el cuidado de la salud: “testearse permite conocer nuestro estado de salud, detectar una infección a tiempo y acceder al tratamiento adecuado. La sífilis tiene cura y el VIH, con diagnóstico temprano y tratamiento, puede controlarse. Es importante que la comunidad tenga esta información y pueda acceder al test de manera sencilla y confidencial”

Por ello es que se recomienda realizarse el test al menos una vez al año, o con mayor frecuencia según las prácticas y situaciones de exposición.

*SOLICITUD DE TALLERES*

Las instituciones educativas que deseen coordinar una charla para sus cursos pueden comunicarse con el área de División ITS de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia al teléfono (345) 426-6491.

También pueden seguir las actividades y recibir información a través del Instagram de área: @division_de_its_municipalidad.

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