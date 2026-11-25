La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, invita a trabajadores rurales y personas vinculadas a la actividad citrícola a participar de la jornada de capacitación “Trabajo Rural Seguro: prevención, detección temprana y canales de protección”, que tendrá lugar este viernes 27 de noviembre, a las 15:00, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Carlos Moulins Nº 1779. No se requiere inscripción previa.

La propuesta, organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, tiene como objetivo brindar herramientas concretas para identificar situaciones de riesgo vinculadas con la explotación laboral, la captación abusiva, la violencia, la narcocriminalidad, los consumos problemáticos y otras conductas potencialmente delictivas asociadas al ámbito laboral rural.

La jornada tendrá un enfoque preventivo, práctico y participativo. Durante el encuentro se trabajará sobre señales de alerta antes de aceptar una oferta laboral, posibles modificaciones abusivas de las condiciones de trabajo, situaciones de aislamiento, amenazas, retención de salarios o documentación, y mecanismos de endeudamiento que puedan generar sometimiento.

Asimismo, se abordarán pautas básicas de autoprotección y recomendaciones sobre cómo actuar ante una situación de riesgo, haciendo hincapié en la importancia de no exponerse ni confrontar directamente con posibles responsables, conservar información cuando sea seguro hacerlo y solicitar asistencia a los organismos competentes.

La capacitación también incluirá el abordaje de los consumos problemáticos desde una perspectiva de asistencia y prevención, evitando la estigmatización de los trabajadores y poniendo el foco en aquellas situaciones en las que terceros puedan utilizar sustancias como mecanismo de control, pago o sometimiento.

Finalmente, se recordará la disponibilidad de los canales institucionales de consulta y denuncia. Ante situaciones vinculadas con la trata de personas o explotación laboral, se encuentra habilitada la Línea 145, gratuita, anónima y disponible las 24 horas, durante todo el año.

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad rural a participar de esta iniciativa, que busca fortalecer la prevención, promover el acceso a la información y contribuir a la protección de los trabajadores.