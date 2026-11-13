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Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD LANZA EL CURSO DE INICIACIÓN APÍCOLA PARA PROMOVER NUEVAS OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 11 horas · 111 lecturas · 3 min de lectura

*La propuesta de formación comenzará el miércoles 18 de noviembre y tendrá una duración de cinco semanas. Se desarrollará bajo modalidad presencial y brindará herramientas teóricas y prácticas para quienes deseen iniciarse en la actividad apícola.*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, realizará el lanzamiento del Curso de Iniciación Apícola, una propuesta de capacitación destinada a acercar conocimientos técnicos, promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y generar oportunidades productivas vinculadas a la apicultura.

La presentación tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, a las 18:15 horas, en el Salón A del Centro de Convenciones Concordia, ubicado en Bv. San Lorenzo Oeste 101.

La iniciativa es impulsada de manera articulada entre la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo; la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos y la Escuela de Educación Agrotécnica N.º 24 “Gral. San Martín”.

La capacitación propone brindar conocimientos fundamentales sobre la actividad apícola, el manejo de colmenas y los procesos productivos, combinando contenidos teóricos con instancias prácticas a campo. Está dirigida tanto a personas que desean iniciarse en esta actividad como a quienes buscan incorporar nuevas herramientas para fortalecer sus proyectos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó: “Desde el Municipio entendemos que la formación es una herramienta fundamental para generar oportunidades. Queremos acercar conocimientos y acompañar a quienes tienen interés en desarrollar una actividad productiva, brindándoles herramientas concretas para que puedan transformar ese aprendizaje en nuevos emprendimientos”.

Asimismo, señaló: “La apicultura tiene un importante potencial productivo para nuestra región. Por eso, es fundamental trabajar junto a instituciones educativas y organismos técnicos que aportan experiencia y conocimiento, permitiendo que estas capacitaciones tengan una mirada integral y estén vinculadas con las necesidades del territorio”.

*INICIO Y MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN*

El curso tendrá una duración de cinco semanas y comenzará el 18 de noviembre de 2026. Se desarrollará bajo modalidad 100 % presencial, con un cupo limitado de participantes.

La capacitación es arancelada y está orientada a promover la incorporación de conocimientos y habilidades que permitan a los participantes dar sus primeros pasos en la actividad apícola.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico: desarrolloproductivo@concordia.gob.ar.

A través de esta propuesta, la Municipalidad de Concordia y las instituciones participantes continúan fortaleciendo el trabajo articulado, promoviendo la capacitación, la diversificación productiva y el desarrollo de nuevas oportunidades para emprendedores y productores de la ciudad y la región.

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