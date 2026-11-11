LA MUNICIPALIDAD PONE EN VALOR UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES RECUPERADO Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

El intendente Francisco Azcué estuvo recorriendo Centros de Desarrollo Infantil, donde la Secretaría de Desarrollo Humano está llevando adelante trabajos de puesta en valor, y un Salón de Usos Múltiples que fue recuperado luego de haber sido utilizado y manejado con fines totalmente ajenos a la función que cumplen estos espacios en los barrios de Concordia.

La visita incluyó el CDI “Payasito”, donde actualmente asisten 54 chicos entre los turnos mañana y tarde; el CDI “Miguitas de Amor”, donde concurren 50 chicos entre ambos turnos y el CDI “Hormiguita Viajera”, donde, a la mañana, van 60 chicos.

“Estamos trabajando para que los niños de Concordia vengan y encuentren los CDI en buenas condiciones, revalorizados. Desde nuestro lugar acompañamos este proceso de formación que es muy importante, como también es importante el rol de la familia y el de los docentes que cada día ponen lo mejor de sí” destacó Azcué.

En esa línea el intendente sostuvo que el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, además de obras que se están ejecutando en distintos barrios, “está compuesto por acciones que tienen que ver con la contención, la educación, la formación. Necesitamos obras, pero también necesitamos un Estado presente que contenga, que genere oportunidades, que brinde herramientas para que las personas puedan crecer, desarrollarse y los CDI cumplen un rol más que importante”.

Por su parte, Carlos Gatto, secretario de Desarrollo Humano, subrayó que el objetivo es “poner en valor los 15 CDI del Municipio, para fines de este año o principios del año próximo. Junto a la Subsecretaría de Desarrollo Social los visitamos, acompañamos a cada uno de los coordinadores en la hermosa tarea que desarrollan junto a los docentes, al personal auxiliar, cocinera y demás”.

Elena Gallo, coordinadora del “Hormiguita Viajera” manifestó su alegría peor también agradecimiento por las obras realizadas: “vinieron a visitarnos, se comprometieron y están los resultados. Acá concurren casi 60 niños de distintas familias del barrio San Miguel I, con quienes trabajamos conjuntamente para que entre todos cuidemos las instalaciones que son para sus hijos”.

*SUM RECUPERADO*

La recorrida incluyó el Salón de Usos Múltiples del barrio Constitución, que fue recuperado luego de haber estado mucho tiempo en poder de personas que no le dieron el uso social para lo que fueron creados estos espacios.

Distintas áreas de la Municipalidad llevan adelante trabajos de recuperación para que pronto pueda estar a disposición de los vecinos.

Al respecto el intendente remarcó que “este lugar estaba destruido totalmente y ahora, tras haberlo recuperado, se está haciendo una importante inversión para devolvérselo a los vecinos porque les pertenece a ellos, no a los punteros políticos, que le daban otro uso, los vandalizaban o directamente no los usaban y esto es algo que no va a suceder más mientras seamos gestión”.