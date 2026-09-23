*LA MUNICIPALIDAD REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA AVENIDA RUCCI*

Con recursos y personal propio, la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza trabajos de bacheo en la Avenida Rucci, a la altura del barrio Las Tejas y en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Dicha arteria tiene una importante transitabilidad porque además de ser el principal acceso vial que conecta el casco urbano de Concordia con el barrio Benito Legerén, forma parte del corredor industrial de la zona sur de la ciudad.

El intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, recorrieron las obras que se ejecutan en el tramo que va desde Avenida Unión hasta calle San Miguel.

“Los trabajos que se efectúan son realizados por personal y recursos de la Municipalidad, con un asfalto de muy buena calidad, producido por la planta propia y que cumple con las pruebas que se hacen en laboratorio para que el arreglo perdure” destacó Azcué.

Esto último es fundamental ya que por Avenida Rucci hay un tránsito constante ya que es el acceso a Benito Legerén como también para el propio barrio Las Tejas. “Hoy estamos dando respuestas a las demandas de los vecinos del lugar como también con otras obras que se realizan en el interior del barrio” afirmó Azcué.

En ese sentido el intendente recordó que próximamente además estarán llegando con obras de pavimento a Villa Adela, en calles Ecuador, entre Virgen del Carmen y Avenida Unión; Avenida Unión, entre Ecuador e Idelfonso del Cuadrado y calle Idelfonso del Cuadrado, entre Avenida Unión y San Cayetano.

Por su lado, Esquibel manifestó que “en esta zona sabemos que el tránsito es importante porque además de los vecinos que lo utilizan para cuestiones diarias, la avenida forma parte del corredor industrial de la zona sur, con vehículos pesados, por eso es fundamental que los arreglos sean realizados bajo estas exigencias”.

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