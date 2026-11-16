LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ UNA JORNADA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevará adelante una Jornada de Financiamiento para el Desarrollo Productivo, un espacio de encuentro, asesoramiento y vinculación entre emprendedores, empresarios, productores y representantes de entidades bancarias y crediticias.

La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 101.

La propuesta tiene como objetivo acercar al sector productivo información sobre las distintas líneas y herramientas de financiamiento disponibles, facilitar el contacto directo con las instituciones financieras y brindar asesoramiento para que emprendedores y empresas puedan conocer las alternativas existentes para impulsar sus proyectos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó la importancia de generar instancias de articulación entre el sector público, las entidades financieras y quienes llevan adelante actividades productivas.

“Uno de los desafíos que tienen nuestros emprendedores, comerciantes, productores y empresarios es acceder a herramientas de financiamiento que les permitan crecer, invertir y desarrollar nuevos proyectos. Desde el Municipio queremos facilitar ese vínculo y generar espacios donde puedan conocer de primera mano las opciones disponibles y recibir asesoramiento”, expresó.

Asimismo, Arístide señaló: “El desarrollo productivo necesita de un trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y las instituciones financieras. Esta jornada busca justamente acercar esos actores, brindar información y generar oportunidades concretas para fortalecer la actividad económica de Concordia”.

*INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS*

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del código QR disponible en la pieza de difusión del evento.

Para consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico: desarrolloproductivo@concordia.gob.ar.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, para acompañar al entramado emprendedor y empresarial, promover la inversión y fortalecer las oportunidades de crecimiento de la economía local.